Acțiune de recuperare a impozitelor restante în Meteor și Obreja. „Am plătit 50 de lei. Nu am mai mult să dau”

Reprezentanţii Direcţiei Publice de Venituri din cadrul Primăriei Târgu Jiu au participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la o nouă acţiune de colectare a impozitelor restante pe care le datorează locuitorii de etnie romă din cartierele municipiului Târgu Jiu. Alături de angajaţii primăriei s-a aflat un reprezentant al comunităţii rome.

Acţiunea de la sfârşitul săptămânii trecute a avut loc în cartierul Meteor. „Plătesc câte un milion, că nu am mai mult acum. Când o să mai scadă impozitul, plătesc 3-4 milioane de lei şi mă scap“, a spus un locatar din Meteor. Sumele recuperate în urma acţiunii au fost neînsemnate. „Am plătit 50 de lei. Nu am mai mult să dau. Am mai plătit“, a spus o femeie de etnie romă.

75% din impozitele datorate pe anul 2017 au fost achitate

Mariana Budulan, director al Direcţiei Publice de Venituri, a precizat că cetăţenii de etnie romă au cele mai mari datorii: „Probleme cele mai mari sunt în cartierele cetăţenilor de etnie romă din Microcolonie şi cartierul Obreja. În Microcolonie există imobile cu suprafeţe mari pentru care nu s-au făcut plăţile în termenul legal, iar majorările au crescut şi în multe situaţii depăşesc valoarea creanţelor. Facem mereu demersuri pentru recuperarea restanţelor“.

Până în prezent, cetăţenii municipiului Târgu Jiu au achitat 75% din impozitele datorate, iar firmele au reuşit să plătească 85%. „În total, mai avem de încasat la această dată suma de cinci milioane de lei noi“, a mai precizat Mariana Budulan.