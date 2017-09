Acuzaţii de abuz în serviciu şi trafic de influenţă pentru Robert Filip! Jurista spitalului din Rovinari a depus plângere la Poliţie!

Jurista Spitalului Orăşenesc Rovinari face acuzaţii grave la adresa primarului Robert Filip şi a lui Adrian Murea, managerul unităţii spitaliceşti. Narcisa Drăguţ Ilie susţine că este la un pas să îşi piardă locul de muncă, după 13 ani de activitate în cadrul instituţiei medicale, pentru că ar fi îndrăznit să îl contrazică pe edilul din Rovinari. Disputa ar fi izbucnit spontan, iar acum s-a decis detaşarea juristei la primăria din oraş. După incident, angajata spitalului spune că a depus plângere la Poliţie pentru abuz în serviciu şi trafic de influenţă. În tot acest timp, cei acuzaţi, Robert Filip şi managerul Adrian Murea, susţin că nemulţumirile juristei sunt nefondate şi că detaşarea se va face în interesul celor două instituţii implicate.

„Am avut probleme doar datorită faptului că sunt un om corect”

Narcisa Drăguţ Ilie, jurista spitalului din Rovinari, declară că s-a ajuns în această situaţie pentru că nu a vrut să respecte dispoziţiile date de actualul primar din Rovinari, în defavoarea legii. „Joi am avut o discuţie telefonică cu domnul primar, în care mi-a solicitat detalii privind baza legală de scoatere la concurs a unor posturi de îngrijitor curăţenie. Mi-a spus să îi explic eu de ce nu am solicitat avizul Primăriei Rovinari. I-am spus că, potrivit legislaţiei în vigoare, avizul este prevăzut doar pentru şefii de secţii, medici şi farmacişti, iar pentru îngrijitorii de curăţenie nu este stipulată o lege şi nu există o hotărâre de Comitet Director dată în acest sens, o hotărâre de Consiliu Local sau o dispoziţie a primarului, astfel că nu s-a solicitat acest aviz (…) Bineînţeles că modalitatea sa de exprimare a fost în mod imperativ şi mi-a spus: «Doamnă, de acum încolo faceţi numai ce vă spunem noi!». Eu am avut şi în trecut probleme doar datorită faptului că sunt un om corect şi respect legislaţia şi i-am spus că o să fac doar ce spune legea. Bineînţeles că imediat au apărut ameninţările şi mi-a spus că în situaţia în care nu se vor respecta dispoziţiile dumnealui, vor pleca de la portar până la manager. Atunci i-am spus că aceasta este o instituţie publică şi salariaţii nu pleacă atunci când vrea primarul, ci dacă sunt motive temeinice”, a precizat Narcisa Drăguţ Ilie.

„De zeci de ani au făcut ei regulile în aceste instituţii”

Primarul Robert Filip susţine că sunt simple poveşti acuzaţiile juristei şi că aceasta nu a înţeles circumstanţele în care s-a solicitat detaşarea sa. „Astea sunt nişte poveşti pentru copii de clasa întâi. Primarul este îndreptăţit să formeze o echipă de lucru pentru a merge totul într-un ritm bun, asta fac eu în momentul de faţă. Poate să fie un om înlocuit cu alt om, nu este niciun fel de problemă. Nu are nicio legătură cu faptul că este cineva căruia nu îi convine că de zeci de ani au făcut ei regulile în aceste instituţii. Până la urmă suntem în slujba oamenilor. Relaţiile ar fi destul de dubioase acolo, la spital. Mie nu îmi place scandalul şi cancan-ul. Eu vreau să îmi fac treaba atâta timp cât o echipă de lucru nu corespunde, mai ales că au nişte plângeri pe la Poliţie, sunt nişte lucrări plătite, recepţionat şi nefăcute. Este liberă să îmi facă plângere, doar că să nu mă apuc eu să fac plângeri. Este perfect legal că se mută un om în altă parte, pe mine nu mă interesează să dau afară pe nimeni, nu asta este treaba mea să creez conflicte între aceşti oameni”, a declarat Robert Filip, primarul oraşului Rovinari.

Implicat în întreaga poveste ar fi fost şi managerul Adrian Murea. „Am fost chemată de domnul manager şi mi-a spus: «Doamnă, am ordin de la domnul primar ca până luni să dispăreţi din această unitate». L-am întrebat care sunt motivele pentru care vor să dispar, mai ales că activitatea mea este complexă în această unitate, am încercat să îi explic toată activitatea mea şi mi-a zis : «Doamnă, i-am spus la primar că e timpul prea scurt şi că nu pot să scap de dumneata aşa repede şi primarul mi-a trimis o dispoziţie să te detaşăm la ei şi vor avea ei grijă să te dea afară». Eu l-am întrebat cum pot să detaşeze singurul jurist din unitate, implicat în o mie de activităţi, având în vedere că orice decizie pe care o luaţi trebuie să fie doar în interesul instituţiei. Primăria are trei jurişti, cine va prelua activităţile mele? Domnul manager a spus că a luat legătura cu avocaţii săi şi vine cu propunerea ca eu să accept să fiu detaşată, primăria să mă concedieze, după care dumnealui o să mă ajute cu avocaţii lui să mă întorc înapoi. Nu-mi venea să cred ce aud, parcă eram în filmele SF. I-am spus că nu se justifică detaşarea şi mi s-a adresat pe un ton care m-a şocat. Mi-a zis: «Băi femeie, nu pricepi că ăştia vor să te execute!?». I-am spus că pricep acest lucru, dar nu înţeleg de ce execută ordine pe lângă lege. Mi-a spus că dacă nu plec eu o să fie nevoit să plece el (…) Sunt corectă şi deranjez…eu am depus o plângere penală împotriva dumnealui (n.red- a primarului) pentru abuzurile pe care le face. Am depus-o la comandantul Poliţiei Rovinari pentru presiuni, abuz în serviciu şi trafic de influenţă. O să fac şi o plângere la DNA”, a mai declarat Narcisa Drăguţ Ilie.

Managerul neagă că ar fi avut asemenea discuţii cu jurista

Adrian Murea susţine că din moment ce s-a cerut detaşarea nu avea cum să se opună, actul fiind realizat în interesul celor două instituţii de stat. „Eu i-am spus că am primit o solicitare pentru detaşarea dânsei şi că este o măsură temporară. I-am spus că eu nu pot să nu respect regulile generale, eu nu pot să mă opun. Poate nu am o exprimare prea elegantă, dar nu este vorba de nicio executare a nimănui. Sper să îşi facă treaba cum trebuie şi să fie totul bine. Am înţeles că este susţinută de cineva de aici, nu mai dau nume. La noi nu a dovedit spirit de echipă, pe mine m-a pus în situaţii delicate. Mai multe nu are rost să spun că lucrurile sunt interpretabile”, a spus Adrian Murea, managerul Spitalului Orăşenesc Rovinari.

Jurista este hotărâtă să nu accepte detaşarea, fiind convinsă că dacă o va face, primăria va dispune, ulterior, să fie concediată.