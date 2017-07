Artist fotograf din Bumbești Jiu, absolventă de succes a UVT! Lucrarea de dizertație, admirată într-o expoziție

Nicoleta Spiridon este un tânăr artist fotograf, în vârstă de 25 de ani, născut la Bumbești-Jiu, care acum activează în Timișoara. Acolo a și absolvit Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest, iar zilele trecute a absolvit și masterul la aceeași universitate. Tânăra este un fotograf foarte talentat, iar fotografiile sale au fost publicate în reviste celebre din România și Italia.

Zilele trecute artista fotograf a participat alături de familie la ceremonia de absolvire a masterului, dar și la expoziția masteranzilor. Fotografiile sale au atras atenția, fiind lăudate de profesori și colegi. Unele dintre fotografiile Nicoletei, căreia i se mai spune și „Niko Wild Dream”, au fost publicate în reviste de prestigiu și lăudate de critici. Fotografiile fetei sunt deja prezente pe importante site-uri de profil din Europa! Primul contact cu un aparat de fotografiat a fost acum mai bine de zece ani, iar în prezent, această artă este pentru Niko „limbajul de exprimare” cel mai drag. După master, vrea să urmeze studiile doctorale și să se dezvolte cât mai mult pe plan profesional. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc Gala absolvenților 2017 ai programului de master, studenții expunându-și lucrările de dizertație!

Partea lor practică!

Expoziția a avut loc la Timișoara, la Halele TIMCO. Proiectul de dizertație al gorjencei s-a numit „After Dark”. „Cei cinci ani de facultate și master la UVT au trecut prea repede! Deja îmi este dor! Proiectul “After Dark” propune o rememorare a amintirilor copilăriei mele prin intermediul fotografiilor realizate in satul bunicilor, subliniind legătura dintre memorie și peisaje. Din punct de vedere cromatic am încercat să arăt contrastul intre sentimentele de tristețe, furie, iubire și nostalgie pe care le simt când mă întorc acolo, folosindu-mă de roșu si albastru. (…) Una dintre cele mai importante recunoașteri pentru mine este apariția de pe site-ul revistei „Vogue” Italia, care mi-au publicat peste 150 de fotografii, iar 13 dintre ele au ajuns în categoria „Best of”. Îmi place foarte mult direcția în care duc ei moda, dar și fotografia conceptuală. Am avut câteva apariții și în revistele „Make up magazine”, „Intercoiffure Magazine”, „Dark Beauty Magazine”. Fotografiile mele le puteți vedea pe www.NikoWD.com”, a spus fotograful Nicoleta Spiridon.