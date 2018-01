Atacuri fără precedent la vârful Primăriei Târgu Jiu!

Scandal fără precedent între viceprimarii din Târgu Jiu și primarul Marcel Romanescu, din cauza intereselor privind parcarea din Piața Centrală. Romanescu este acuzat de vicele Adrian Tudor că nu dorește binele comunității, iar, ca urmare, s-a răzgândit și a scos de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local proiectul cu pricina. Tudor îl somează pe primar să înceteze la astfel de practici și să nu se mai lase consiliat de infractori mânați de interese financiare. În replică, primarul Marcel Romanescu spune că a cerut doar o analiză mai amănunțită.

Proiectul privind extinderea parcării de la Rodna și reînnoirea contractului de concesiune i-a făcut pe aleșii locali să se acuze reciproc că apără interesele diverșilor afaceriști locali, și nu pe cele ale cetățenilor. Viceprimarul Adrian Tudor a luat foc după ce primarul Marcel Romanescu, inițiatorul proiectului, l-a retras de pe ordinea de zi a CL și îl acuză că și-a pus la treabă echipa de propagandă anti-PSD.

„În fiecare zi, domnul primar are câte un punct de vedere legat de acest proiect. Se vine în Consiliul Local și se creează o poveste și un balon de săpun că nu știu ce interese sunt acolo, pentru cine e făcută această hotărâre. Echipa de propagandă pe care o are în spate domnul primar și echipa dumnealui de la PNL își face datoria. Nu mi-a căzut bine când am văzut că suntem acuzați că avem interese legate de parcarea de la Piața Centrală. Mai mare transparență decât să faci un proiect de hotărâre, să vii cu el în fața Consiliului pentru a organiza o licitație publică și accesibilă oricui, nu cred că există. Sunt foarte multe interese ca cineva să pună mâna pe acea parcare, și e normal, probabil e o afacere foarte bună, dar Adrian Tudor vine cu a treia propunere: parcarea să fie administrată de Primărie, după încetarea contractului”, spune vicele Tudor.

Tot vicele Adrian Tudor recunoaște că la vârful Primăriei se dau lupte grele între grupurile de interese și vorbește de oameni certați cu legea care îl consiliază pe primar. „Dacă se va mai continua cu genul acesta de relație între primar și Consiliul Local, în care consilierii sunt niște infractori, păi nu consilierii locali se plimbă de mână prin oraș cu infractorii și cu oamenii care au caziere, nu consilierii locali, cel puțin PSD, PSRo și ALDE, sunt susținuți de oamenii cu caziere, care acum sunt deontologi și lideri de opinie în presa locală. Nu e vina consilierilor locali că un patron de presă a pierdut niște contracte de miliarde pe lună cu Primăria Târgu Jiu. Pe de o parte se laudă că a făcut economii la buget, pe partea cealaltă spune că nu e bine, iar directorul respectiv trebuie demolat. În spate este o armată de interese care văd numai gestionarea bugetului Primăriei. Dacă vedeam interesul comunității, spuneam da, să o administreze Primăria și să încaseze Primăria banii, dar anumiți oameni de afaceri spun – faceți voi, Primăria, proiectul și pe urmă faceți licitația”.

„Parcarea să fie administrată de Primărie”

Primarul Marcel Romanescu se apără și spune că a susținut de la bun început ideea ca parcarea din Piața centrală să fie realizată și administrată de Primărie și că nu a cerut altceva decât o analiză mai atentă a proiectului retras de pe ordinea de zi. „Ținând cont de faptul că discutăm de o problemă sensibilă și importantă pentru municipalitatea târgujiană, m-a determinat să retrag acel proiect de pe ordinea de zi și să îl supun unei analize mult mai amănunțite și să vedem ce vrem noi exact în acea locație. Putem avea apoi și una dintre soluțiile propuse într-un eventual studiu de oportunitate. Eu am spus că una dintre variante este ca parcarea să fie administrată de Primărie”, a declarat primarul Marcel Romanescu.