Aurel Popescu, acuzat de abuz de putere! Aprobă aplicarea amenzilor dacă te exprimi liber pe Facebook! Reacție: „Nu are ce să mai caute în fruntea unei instituții publice”

Viceprimarul Aurel Popescu a scris pe Facebook o postare considerată o gafă monumentală. În urma scandalulului privind intenția Polliției Locale de a amenda mai mulți târgujieni pentru că s-au exprimat liber pe Facebook, social democratul a precizat că este de acord ca internauții să răspundă în fața legii dacă își spun opinia în mediul virtual astfel încât să deranjeze. Reacțiile la adresa viceprimarului cu atribuții de primar au fost acide, iar unii consideră că Aurel Popescu nu are ce căuta la conducerea Primăriei Târgu.Jiu. Postarea a atras și reacția jurnalistului Narcis Daju, cel care de-a lungul timpului a realizat o serie de reportaje în care a demascat jocurile murdare ale politicienilor.

A cerut „lămuriri” de la Poliția Locală

Popescu a invocat articolul 10 a Drepturilor Omului, iar acest aspect a adus revoltă în rândul utilizatorilor Facebook, care au precizat că dacă edilul s-ar fi documentat nu ar mai fi postat anunțul. „După ce am cerut lămuriri de la Poliţia Locală am decis ca începând de mâine să iniţiem o campanie mai amplă de informare şi prevenţie a populaţiei din Târgu Jiu cu privire la riscurile la care se expun cei care încalcă legislaţia în vigoare privind acţiunile și conduita în spaţiul public. Atenţie! Reţelele de socializare sunt declarate spaţii publice. Invitaţiile făcute unor persoane sunt emise în acest sens. Mai exact pentru a li se comunica posibile sancţiuni pe care le riscă în situaţia în care au o conduită neadecvată în spaţiul public. Reamintesc că până acum nu a fost sancţionată nici o persoană pentru acest tip de abatere. Respect dreptul la liberă exprimare aşa cum prevede art. 10 CEDO, cu tot cu obligaţiile ce decurg din legislaţia naţională şi europeană. Dezaprob abordările jignitoare, mai ales pe Facebook, unde unele persoane gândesc că pot face și spune orice fără să fie sancţionate”, a scris Aurel Popescu pe pagina sa de Facebook.

„Lucrurile iau o întorsătură foarte urâtă!”

Postarea a fost catalogată de unii utilizatori ai rețelei de socializare ca un act prin care Aurel Popescu este de acord cu un „abuz de putere”. Câteva comentarii, mai jos:

1. „Acest individ nu are ce să mai caute în fruntea unei instituții publice. Dacă libertatea de exprimare e călcată în picioare de o instituție ca primăria, lucrurile iau o întorsătură foarte urâtă!”

2. „În momentul în care acceptați ca normală reacția autorităților locale vis-a-vis de acest caz, atunci ați acceptat practic ceea ce se numește ABUZ DE PUTERE. De ce spun asta? O societate privată, daca s-ar fi aflat în aceeași situație, ar fi început prin a-și cere SCUZE pentru comportamentul neresponsabil al angajaților lor și ar fi încercat să combată, politicos, comentariile negative. Se numește COMUNICARE DE CRIZĂ. (…) Mă îndoiesc că Alexandra Petrița a învățat despre asta pe la ziarul sau televiziunea unde a lucrat înainte. O persoană fizică asaltată de comentarii calomnioase ar fi deschis proces calomniatorilor sau și-ar fi închis contul. Ce fac, însă instituțiile publice??? Dau AMENZI. De ce? Pentru că POT!!! Dacă acesta nu este ABUZ DE PUTERE, spuneți-mi voi ce este”, a scris o târgujiancă.

3. „Această postare o să fie ștearsă cât de curând!!! Este o gafă uriașă a domnului Aurel Popescu!!!”

4. Domule Aurel Popescu, spuneți-mi, vă rog (este o intrebare, chiar astept raspuns, căci am remarcat că răspundeți preferential): unde este injurie adresată Politiei Locale atunci când spui «au fost chemați la apelul bocancilor »? Eu dacă iau dicționarul și analizez fiecare cuvânt, o să aflu că nu a existat nicio injurie. Un astfel de comentariu este interzis pe Facebook? Exagerăm. Pe de alta parte, acele legi definesc injuria? În plus, în exemplele pe care le dați au fost aduse, realmente, insulte unor persoane FIZICE. Poliția Locală nu este o persoană fizică, ci o instituție, nu are DEMNITATE, ci eventual IMAGINE. Iar imaginea se construiește, nu este din oficiu. Și, în final, din câte știu eu, legile europene prevaleaza în fața celor naționale. Chiar vă doriți să deveniți un stat polițienesc? (…) Cred că ar fi mai simplu ca Politia Locală să încerce să-și câștige RESPECTUL”.

„Ați intrat într-o transă a erorilor incredibile”

Jurnalistul Narcis Daju i-a comunicat lui Aurel Popescu, pe rețeaua de socializare, că a intrat într-o transă a erorilor incredibile și că acest lucru îl va face pe viceprimar să piardă șansa de a fi ales la conducerea municipiului Târgu Jiu. (…) Într-un oraș sufocat de IMPROVIZAȚII, dvs., ca proaspăt viceprimar cu atribuții de primar, aflat pe deasupra și în plină campanie electorală, considerați că le-ați îndreptat, deja, pe toate, din moment ce v-ați apucat să educați cetățenii, SUB AMENINȚAREA AMENZILOR, să nu mai scrie urât pe FACEBOOK. Singurul loc unde mai pot citi câte ceva ADEVĂRAT târgu – jienii este facebook-ul, pentru simplul motiv că rețeaua asta de socializare nu-i așa de ușor de cumpărat ca ziarele, televiziunile și radiourile. (…) Multora ni se pare că ați intrat într-o transă a erorilor incredibile, din care nici nu vreți să ieșiți și pe care o puneți în mod eronat și gratuit pe seama altora. (…) Din păcate, păreți irecuperabil și asta NU E PROBLEMA DVS. PERSONALĂ, ci e problema cetățenilor care continuă să vă tolereze, nu se știe pentru cât timp, în fruntea Primăriei”, a scris Narcis Daju, jurnalist de investigații.

Despre libertatea de exprimare și ce permite ghidul privind punerea în aplicare a articolului 10 al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului citește aici: http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/publi/materials/1031.pdf