Autoritățile, luate pe nepregătite de turiști. Peste 10.000 de persoane la Rânca !

Record de turiști la Rânca! Aproximativ 10.000 de vizitatori au ajuns în zona montană în primele zile din Noul An. Deși tabloul ar trebui să fie unul promițător pentru zona ce se dorește a fi stațiune montană, Rânca rămâne încă la statutul de zonă turistică. Asta pentru că o parte din turiști au făcut cale întoarsă după ce nu au găsit nici măcar un loc de parcare.

Afluxul de turiști le-a luat pe nepregătite pe autorități. Mii de persoane și-au dorit un concediu de vis în vârf de munte însă numai cei și-au programat din timp sejurul au avut parte de așa ceva. Hotelurile pline până la refuz și lipsa locurilor de parcare i-a făcut pe unii vizitatori să plece cu un gust amar. Autoritățile susțin că au făcut tot ce le-a stat în putință însă stațiunea a fost suprasaturată în primele zile ale lui 2018. „ A fost una dintre cele mai încărcate perioade de peste an, din punct de vedere turistic. Peste 10 mii de turiști au fost prezenți în zona Rânca. În momentul în care vorbește despre o saturație într-o stațiune, indiferent că este vorba de Rânca sau orice altă localitatea, este clar că apar și nemulțumiri. Atâta vreme cât capacitatea de cazare era la saturație, e clar că și locurile de parcare nu sunt suficiente. Cei de la Drumuri (SDN Târgu Jiu), împreună cu primarul localității Baia de Fier, au dezăpezit, au împins zăpada pentru ca turiștii să aibă posibilitatea să parcheze. Repet, nu poți ca într-un pahar cu apă, pui apă până când apa se varsă, așa este și cu turiștii. Mesajul este clar: Rânca poate să absoarbă turiști până la un anumit punct restul, ce e peste, nu mai poate. S-a făcut tot ce se putea face în acel moment pentru a putea fi mulțumiți câți mai mulți turiști”, a declarat prefectul Ciprian Florescu.

Cinci pârtii funcționale, 30 de intervenții ale salvamontiștilor montani

În vacanța de Revelion, turiștii s-au putut bucura de zăpadă pe toate cele cinci pârtii. Din păcate din cauza aglomerației au avut loc și incidente . „Au funcționat toate pârtiile, oamenii s-au bucurat de un strat foarte bun de zăpadă dar gradul de încărcare al pârtiilor a făcut ca să se întâmple și evenimente mai puțin plăcute. Am avut peste 30 de intervenții în această perioadă, o mare parte dintre ele în zonele de practicare a sporturilor de iarnă. Am reușit să facem față la toate evenimentele, jumătate dintre ele au fost predate serviciului de Smurd și Ambulanță și sperăm să trecem cu bine și de următoarea perioadă. Zăpada la Rânca are acum 50-60 de cm” , a declarat Sabin Cornoiu, șef Serviciul Salvamont Gorj.

Rămâne acum de văzut dacă aceste date se vor regăsi și în statisticile oficiale ale județului sau pe finalul lui 2018 cifra turiștilor ajunși în Gorj va fi sub cea declarată acum de autorități, ca urmare a datelor prezentate oficial de patronii pensiunilor din Rânca.