Bani de la Banca Mondială pentru o grădiniță din Gorj! Sediul va fi ultra-modern

Șapte unități de învățământ vor fi construite sau reabilitate în cadrul programelor cu finanțare externă în mai multe județe din România. Una dintre ele se află în județul Gorj, la Bustuchin, a informat Ministerul Educației Naționale (MEN).

Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei școlare și Universitare (UMPMRSU) are în implementare două proiecte privind construcția/reabilitarea de școli și grădinițe: Proiectul Reabilitarea Infrastructurii școlare (P.R.I.S.) și Proiectul Reforma Educației Timpurii în România (P.R.E.T.) Valoarea totală de execuție a celor șapte obiective de investiții este de 8.677.114,66 lei (TVA inclus). Potrivit MEN, iată câteva dintre unități de învățământ care au intrat în program: Școala Gimnazială nr.3 Ciprian Porumbescu din Constanța; Școala cu clasele I-VIII nr. 2 Nicolae Călinescu, comuna Coșula (Botoșani); Școala cu clasele I-VIII nr. 4 Storești, comuna Frumușica (Botoșani); Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă Drobeta Turnu Severin (Mehedinți); Grădinița cu program normal Bustuchin (Gorj) etc.

Gradiniță nouă la Bustuchin

Preșcolarii din satul Bustuchin vor avea la începutul noului an școlar o grădiniță modernă, care a fost construită pe o finanțare prin Banca Mondială. Spațioasă, dotată corespunzător, această grădiniță va rezolva din problemele programului elevilor. Autoritățile locale din Bustuchin au obținut finanțare de la Banca Mondială pentru construirea grădiniței. Vechea clădire era degradată și situată lângă o stație OMV, care făcea mult zgomot, fiind mare nevoie de noul spațiu în care preșcolarii își vor desfășura activitatea. Astfel, din toamnă, în satul Bustuchin, va funcționa o grădiniță cu trei grupe. „Prin Programul Învățământ timpuriu, finanțat prin Banca Mondială, în 2008 am cerut și mai târziu am obținut finanțare. Apoi au fost ceva probleme și în 2016 și am fost anunțați că se reiau investițiile și acum totul este bine. Este o grădiniță nouă, cu trei săli de clasă, la standarde europene, așa cum trebuie să fie orice unitate de învățământ. O grădiniță europeană, grupuri sociale pentru fiecare sală de clasă, clase spațioase, luminoase. O parte din lucrări le-am făcut cu asistații social. Adică, cu ei am făcut gardul, aleile, terenul de joacă, terenul de fotbal. Finanțarea prin Banca Mondială permite lucrul acesta. Era foarte necesară pentru că în acest fel nu va mai fi la I-IV program după amiaza și învățământul va fi de bună calitate. Aici vor învăța în jur de 15 copii la care se adaugă grupa zero cu aproape 20 de copii din locația Bustuchin 2”, a spus Ion Ciocea, primarul comunei Bustuchin.