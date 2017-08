Bursă de excelenţă oferită unui tânăr târgujian de „University College London”. Andrei Mărgeloiu, cel mai bun student de la Inginerie

Andrei Mărgeloiu (20 de ani), din Târgu-Jiu, a fost declarat cel mai bun student de la Facultatea de Inginerie din cadrul prestigioasei instituţii de învăţământ superior „University College London” (UCL). Bursa oferită constă în suma de 3.000 de lire sterline.

Andrei a obținut cea mai mare medie din Departamentul de Informatică și a fost propus pentru acordarea unei burse de excelență, care este oferită celui mai bun student din întreaga Facultatea de inginerie, unde sunt incluse toate departamentele. „În final, am fost ales drept cel mai bun student din Facultatea de Inginerie. Am fost foarte fericit când am aflat vestea”, ne-a spus Andrei.

A reprezentat facultatea la concursuri internaţionale

Andrei Mărgeloiu a reprezentat UCL la mai multe concursuri internaţionale de unde s-a întors cu rezultate importante. „Cred ca a contat foarte mult faptul că am reprezentat facultatea la multe concursuri de specialitate pe parcursul anului. Totodată, am primit feedback foarte bun de la tutorele personal din facultate”, ne explică Andrei.

Vrea să schimbe modul în care se înfiinţează firmele în Anglia

Andrei ne mai spune că lucrează în prezent la un program care vine în ajutorul studenților care vor să-și găsească de lucru: „Acum lucrez la un nou curs de programare pentru a pregăti studenții pentru interviul de angajare. Va fi foarte detaliat și va descrie în detaliu cu ce trebuie să se pregătească înainte. Deja am primit feedback foarte bun pe lecțiile care le-am finalizat până acum”.

De asemenea, tânărul târgujian are planuri şi mai mari. El vrea să schimbe modul în care se înființează companiile în Marea Britanie. „Vrem să transformam modul în care se obțin avizele și autorizațiile, pentru ca totul să fie online”, spune Andrei.