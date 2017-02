Bursă a locurilor de muncă …cu videochat!

Sute de şomeri gorjeni au luat cu asalt vineri Casa de Cultură din Târgu-Jiu, nu pentru a lua parte la vreun spectacol, ci pentru a depune un CV. Ocazia a venit de la Bursa generală a locurilor de muncă, organizată prin Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, iar la Târgu-Jiu ediţia a venit cu surprize. La domeniile arhicunoscute cu care se prezintă angajatorii, de regulă, de data aceasta la o bursă a locurilor de muncă s-a alăturat unul mai puţin obişnuit, dar…provocator, videochat-ul.

Aglomeraţia s-a văzut de la primele ore ale dimineţii, pe scările de la Casa de Cultură unde sute de gorjeni aşteptau să îşi depună CV-ul. Din start la întrebarea ce anume caută de muncă, răspunsul celor intervievaţi a fost unul cât se poate de simplu, „orice!”Nu mai există pretenţii pentru că un loc de muncă se găseşte foarte greu, oamenii vor doar să muncească, au spus-o răspicat. Meserii vechi precum cele de lăcătuş nu mai au căutarea de altă dată, s-au plâns unii dintre gorjeni. Dar totuşi a meritat să încerce, au spus gorjenii care au plecat de la Bursă, mai dezamăgiţi decât au venit. „Nu ştim ce vom găsi aici, la bursă, asta aşteptăm şi noi să vedem. Nu am ceva anume în minte, nici nu vreau ceva anume, prestabilit, nu am pretenţii. Ştiu că cel mai important pentru mine este să nu mai stau în şomaj. Am avut mai multe meserii, de la confecţii până la comerţ. Rămâne de văzut ce spun angajatorii”, a declarat unul dintre vizitatorii de la bursă.

Tinerii au o percepţie mai optimistă şi practică atunci când sunt şomeri, dar au nevoie de un loc de muncă. Ştiu că este necesară prezenţa la o bursă pentru că poţi depune CV-ul, prima condiţie de a fi selectat pentru interviu. Dacă ai şi cursuri prin AJOFM, cu atât mai bine. „Este un prilej bun, aştept să intru să văd oferta de la bursă. Momentan nu lucrez, am lucrat înainte ca agent de vânzări, merchandiser şi ospătar. Sper să găsesc un job”, a declarat un tânăr. „Am făcut cursuri de bucătar, ospătar prin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, sper să îmi fie de folos aici, unde am venit să depun CV-uri”, a conchis un alt tânăr.

Vânzările nu prea mai atrag

Cum anumite joburi vin cu oarecare instabilitate, nici agenţii economici nu au debordat de entuziasm, în domenii precum cel al asigurărilor sau al vânzărilor, unde interesul este destul de scăzut. „Am mai participat şi la alte burse, dar puţini rămân pe tipul acesta de muncă. Orice este căutat, dar este mai greu că situaţia financiară ne impinge un pic în jos. La noi, numărul de locuri disponibile este nelimitat. Câţi fac treabă şi le convine pot rămâne pe agent de vânzări, este nevoie de personal, dar puţini se îngrămădesc la astfel de muncă”, a declarat un agent economic din vânzări.

Videochatul, provocarea din acest an

Motivat şi pus pe treabă a venit la Bursă un angajator sepcializat în domeniul videochat. Misiunea sa nu a fost alta decât să explice tinerelor oportunităţile şi condiţiile perfect legale de a câştiga sume… cu multe zerouri. „Suntem o companie, singura din branşă, care oferă un loc de muncă legal. Au venit fete interesate, de câteva luni de când suntem pe piaţă, avem şi personal angajat. Oraşul fiind unul mic, lumea este destul de sceptică, dar nimeni nu vine efectiv să întrebe ce anume se face. Selecţia pe care o facem este relativ simplă. Vârsta fetelor trebuie să fie între 18 şi 36 de ani, iar o limbă străină este necesară, la fel şi minime cunoştinţe de operare pe calculator. Salariul este unul confidenţial”, a precizat Alexandru, administratorul de videochat.

200 de agenţi economici, contactaţi de AJOFM. 50, prezenţi

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj a contactat peste 200 de agenţi economici, iar în final au confirmat aproximativ 50 de agenţi economici. „Din cele 550 de locuri de muncă oferite, 61 de locuri de muncă sunt destinate pentru absolvenţii cu studii superioare. Pe lângă locurile de muncă vacante la nivel de judeţ, am pus la dispoziţie şi cele 300 de posturi prin reţeaua Euress. Sperăm să obţinem un procent de plasare de minim 57%, similar celui de anul trecut”, a declarat Romeo Chiriac, directorul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj. Pentru gorjenii care doresc să muncească în UE, de la Bursă nu a lipsit oferta Euress cu oportunităţi de lucru în domenii precum agricultură, construcţii sau sănătate. Monitorizarea celor care şi-au găsit de muncă după participarea la Bursă, se va face după o lună, ţinând cont de faptul că o parte din norocoşi sunt selectaţi pentru intreviu, pe loc, la astfel de acţiuni.