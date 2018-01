Cadrele medicale, băgate în şedinţă. Toleranţă ZERO din partea managerului SJU Târgu Jiu

Întreg personalul medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Municipiul Târgu Jiu a fost băgat în şedinţă. Tema acesteia a fost comportamentul pe care îl aplică angajaţii spitalului pacienţilor. Începând din acest an, managerul interimar nu mai trece cu vederea nici măcar o greşeală. Dacă vor fi descoperite probleme privind atenţia acordată bolnavilor, managerul promite să ia măsuri drastice.

De teamă că scandalurile din ultima vreme ar putea afecta grav imaginea spitalului, Gigel Capotă ia primele măsuri. Acesta a chemat zilele trecute în birou toate cadrele medicale, cărora le-a ţinut câteva zeci de minute de morala.

,,Până acum am primit o serie întreagă de sesizări din partea multor pacienţi, privind comportamentul neadecvat al personalului medico-sanitar, faţă de ei, de aparţinători, de vizitatori. Eu am luat hotărârea să acord toleranţă zero la asemenea acte. Nu voi accepta asemenea mod de abordare, nepoliticos, atât cât timp sunt manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu. De ce fac asta? Fac asta pentru că nu vreau ca prestigiul Spitalului Judeţean de Urgenţă să scadă şi pacienţii să ne ocolească”, a declarat Gigel Capotă, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu.

Pacienţi trataţi cu indiferenţă

Această măsură a fost luată după ce, la Secţia Ginecologie a Spitalului 700, o asistentă medicală a luat la rost o femeie care se afla în durerile naşterii. Mai mult, angajata spitalului a început să ţipe la pacientă, aducându-i şi câteva injurii. Înainte de acest episod, la spitalul de sub Pasarelă, o altă pacientă, muşcată de un câine, a fost poftită afară, fără să i se acorde îngrijirile necesare, deoarece nu avea buletinul la ea. Într-un final, persoana în cauză a fost sancţionată de conducerea spitalului.

,,La pasarelă, cea care a refuzat să îi acorde îngrijirile minime de urgenţă persoanei muşcate de câine, a fost sancţionată. Am făcut o comisie de disciplină, am sancţionat-o, decizia respectivă se află la dosarul ei personal. Mai sunt probleme pe la ginecologie, dar şi pe alte secţii”, a declarat Gigel Capotă, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu.

Managerul unităţii spitaliceşti speră ca până la finalizarea interimatului să nu se mai confrunte cu astfel de probleme. În cazul în care nu se va face ascultat de personalul medical, acesta are în plan să îl sancţioneze aşa cum se cuvine.