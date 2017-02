Camelia Goiceanu croșetează minunății pentru bebeluși și nu numai!

Camelia Goiceanu este din Târgu-Jiu și de un an croșetează botoșei pentru bebeluși, balerini și cizme de vară pentru doamne și domnișoare și, mai nou, superbe ghiozdane/rucsacuri etc. Încet-încet, cu multă pasiune, tânăra poate dezvolta pe viitor o mică afacere. „Cu timpul, mi-aș dori ca produsele mele să ajungă să fie purtate de domnișoare chiar și în alte țări, dar pentru asta e nevoie de multă muncă și timp, pentru că lucrul manual necesită foarte mult timp, implicare și, desigur, foarte, foarte multă răbdare”, a declarat tânăra.

A descoperit pasiunea pentru croșetat acum un an și de câteva luni a început să lucreze și pentru prietenele sale și copiii lor! Camelia Goiceanu locuiește în municipiul Târgu-Jiu, are 25 de ani și este căsătorită. De mai multe ori, produsele lucrate de Camelia și postate pe internet au fost cerute și de alte târgujience, așa că tânăra a și vândut ce a lucrat. Cizmele sale de purtat vara sau balerini colorați, dar și botoșei pentru bebeluși se numără printre minunățiile care au ajuns în casele altor persoane. Clientele sale au fost foarte mulțumite! „Pasiunea mea pentru croșetat a început fix acum un an! Am văzut un tutorial despre cum se croșetează botoșei pentru bebeluși și am vrut să încerc și eu să văd dacă mă pricep să fac așa ceva și mi-a ieșit din prima. Am postat o poză pe internet cu primii mei botoșei și, spre surprinderea mea, o tânără mămică, fiind încântată de ce am realizat eu, mi-a cerut să fac o pereche de botoșei pentru bebelușul ei. Datorită acestui lucru, m-am gândit că aș putea face și ceva bănuți din această pasiune, așa că mi-am creat o pagină pe internet, unde am diverse produse pe care le creez cu mare drag!”, a spus Camelia. Pe târgujiancă o găsiți pe Facebook: https://www.facebook.com/HandmadebyCameliaG/.

Deoarece lucrează cu mare drag, tânăra realizează lucruri unicat. Fiecare model are ceva aparte, căci de fiecare dată Camelia nu lucrează după tipare. Imaginația sa o ajută foarte mult atunci când vine vorba despre crearea botoșeilor-cizmulițelor-ghizdanelor, alegerea culorilor, a modelelor etc. „Pun suflet în orice iese din mâna mea și sunt mulțumită când văd că orice încerc să croșetez, îmi iese. Din ceea ce am croșetat până acum, port un ghiozdănel, pentru că acum m-am apucat să fac și ghiozdănele cu diverse motive tradiționale. Clientele mele îmi trimit imagini purtând produsele mele, alături de mulțumiri și mă ajută astfel să-mi promovez mica mea plăcere. Nu o consider o afacere!”, a declarat Camelia din Târgu-Jiu. Pentru viitor, târgujianca își dorește ca din ce în ce mai multe persoane să poarte cu drag, așa cum face și ea, lucrurile pe care le croșetează.