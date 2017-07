Caravana „GO Romania”, pe Transalpina și la Stâna Ștefanu! Zeci de Dacii vechi au tranzitat Șoseaua Regelui

Caravana „GO Romania!” a ajuns vineri, 30 iunie, la Gorj, mai exact pe Transalpina! În perioada 26 iunie-9 iulie, mai mulți turiști polonezi, iubitori ai vechilor autoturisme românești Dacia, străbat în caravană teritoriul mai multor județe din România.

În capitalele de județ în care caravana face câte o oprire are loc și expunerea autoturismelor Dacia (modele 1100, 1300 și 1310) și Polski Fiat. „GO Romania!” are scopul de a reface simbolic traseul parcurs de turiștii polonezi spre litoralul Mării Negre în anii ’70-’80 ai secolului trecut. Iniţiativa organizării caravanei „GO România” aparţine ambasadorului român la Varşovia, Ovidiu Dranga. „Venim de la Hunedoara, suntem într-o caravană auto compusă din 14 automobile. Cea mai veche este din 1973 și cea mai nouă 1985. Se găsesc foarte greu piese, majoritatea pieselor sunt contrafăcute! Vorbim despre autoturisme Dacia (modele 1100, 1300 și 1310) și Polski Fiat. Este ocazia perfectă pentru a aduce împreună două asociații participante, care reunesc iubitorii din Polonia ai vechilor autoturisme românești Dacia (Asociația ‘Drum Bun’ din Cracovia și Satu Mare), respectiv Polski Fiat”, a spus George Negrea, președintele Asociației „Drum Bun” Satu Mare.

Turiștii polonezi au fost întâmpinați de autoritățile județene din Gorj la Stâna Ștefanu de pe Transalpina. Aceştia au fost primiți cu tradiționala pâine și sare, băcița Mărioara Băbu de la Stâna Ștefanu și familia sa așteptându-și oaspeții în straie populare. Turiștii au mâncat din bucatele pregătite de băcița Mărioara Băbu. Încântați de tocanul de oaie și vițel, brânza și de mămăliga la ceaun, dar și de siropul de brad, turiștii polonezi au promis că și la anul vor reveni în Gorj, pe cea mai înaltă șosea din Europa! „Sperăm să revină turiștii polonezi în România și la anul și le mulțumesc că au ales Transalpina și le mulțumesc că au venit și în Gorj! Le vom arăta ospitalitatea gorjenească și sunt sigur că la anul vom avea mult mai multe grupuri de turiști polonezi în Gorj! (…) Îmi amintesc cu nostalgie de ultima mea mașină, care a fost Olcit și acum am văzut unul care funcționează perfect! Îi admir pe toți, au înțeles cum să păstreze lucrurile noastre, sunt de admirat!”, a afirmat Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj.

„Echipa a ajuns în județul Gorj după o provocare mare, TRANSAPLPINA, unde am avut parte de o primire inedită din partea Consiliului Județean. Caravana a fost întâmpinată de către prefectul județului Gorj, Florescu Ciprian; președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu și de cei doi vicepreședinți, Muja Nicolae și Nichifor Gheorghe. După primirea oficială a urmat o masă tradițională la o stână situată tocmai în vârful muntelui. Autoturismele au făcut față traseului fără probleme grave! Sâmbătă, gorjenii ne vor putea admira în orașul Târgu Jiu, la paradă”, a spus George Negrea, președintele Asociației „Drum Bun” Satu Mare.

Stana Stefanu, atracția muntelui

Stâna Ștefanu a devenit, în afara peisajelor spectaculoase oferite de Drumul Regelui, principala atracție pentru turiștii care se plimbă pe cea mai înaltă șosea din România, drum care atinge înălțimea de 2.125 metri. Turiștii sunt „racolați” de către măgărușii care stau cuminți pe marginea drumului. Stâna este condusă de Mărioara Băbu și de către soțul ei, o familie de ciobani din Novaci. La Stâna Ștefanu au ajuns să vină chiar și peste 1.000 de turiști într-o singură zi, dacă e să ne raportăm la numărul porților de mâncare vândute. Oricine își permite să cumpere o strachină cu tochitură de oaie, făcută chiar sub ochii turiștilor, într-un tuci tradițional. Toți stau pe aceleași scaune și la aceeași masă rustică. Ion Țiriac vine aproape în fiecare an la stâna de la Transalpina, fiind un client fidel, și mănâncă preparatele făcute în același fel pentru toată. Numele stânei provine de la muntele unde se află, Ștefanu.

„Am înregistrat Stâna Ștefanu la OSIM; cu marcă înregistrată. Am fost cu emoții la București, la OSIM, dar o doamnă de acolo mi-a zis că știe cine sunt, că știe de Stâna Ștefanu. În muzeu am strâns multe obiecte vechi, 40 de costume populare, vom avea costum de ginere și de mireasă, un război de țesut vechi de 100 de ani! Multe surprize! Primarul de la Voineasa mi-a spus că noi aducem mulți turiști în zonă! Este o bucurie pentru noi, am mărit și cortul, am făcut mese de scândură masivă, încercăm să avem idei, să le punem în practică spre bucuria turiștilor! În această primăvară, interpreta Ileana Mustăcel a înregistrat la Stâna Ștefanu videoclipul pentru prima dumneaei piesă pastorală și îi mulțumim!”, a spus băcița Mărioara Băbu.