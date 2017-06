Câștiguri fabuloase revendicate de 20 de tineri de la o agenție de pariuri din Mușetești! Ce spune casa de pariuri

Mai mulți tineri din comuna Mușetești revendică o serie de câștiguri fabuloase pe care susțin că le-au obținut la o agenție de pariuri din localitate, jucând la „Loto Grecia!. Sumele totale câștigate s-ar ridica la aproximativ trei miliarde lei vechi, dar numai pentru 15 miliarde lei au obținut o confirmare, o procedură caracteristică, menționându-se pe un tichet valoarea câștigului și impozitul oprit. Tinerii susțin că cei de la agenția de pariuri nu le-au achitat câștigurile și motivează să este vorba de o eroare de sistem.

Daniel Filiș spune că are un bilet confirmat de 57.000 de lei. El povestește cum a câștigat: „Duminică în jur de ora 14.30 am ajuns la agenție. Am băgat numere la loto Grecia. Am băgat 7-8 și au ieșit câștigătoare. Suntem mai mulți care am câștigat”. Tânărul susține că va apela la instanța de judecată în cazul în care nu i se va achita câștigul: „Pe unele bilete de până în 60.000 de lei am obținut confirmare pentru câștigul obținut. Scrie numele meu, câștigul și impozitul. Mai am bilete de 3-4 miliarde de lei câștigătoare, care au fost anulate de azi-noapte. Eu am sunat la Sibiu, unde este sediul central al agenției, și mi s-a spus că este vorba de o eroare de sistem într-o oră. Nu știu ce a vrut să însemne. Am verificat biletul confirmat de plată și îl arată câștigător în sistem. Am de primit 57.000 de lei. Sunt în jur de 20 de persoane care au câștigat în 2-3 ore. Toate biletele au fost jucat la aceeași casă din Mușetești. Mi s-a spus că o să fiu contactat, dar nu m-a căutate nimeni. Dacă nu o să ne primim banii pe biletele confirmate, o să apelăm la instanța de judecată”.

Marius Ghidarcea se numără și el printre câștigători. El spune că a câștigat în mod corect: „Am un bilet câștigător, care a fost confirmat. Este vorba de o sumă de 57.000 de lei. Au fost mai multe, dar au fost anulat. Am contactat agenția și mi s-a spus că trebuie să le trimit PIN-ul pentru a le verifica. Am trei variante pe bilet, dintre care două sunt câștigătoare. Mi s-a spus că e vorba de o eroare, dar consider că este problema lor. Nu suntem noi de vină. Nu aveam de unde să știm ce numere să extragem. Restul biletelor câștigătoare și pe care nu le-am confirmat. Suntem în jur de 20 de câștigători”.

Reprezentanții agenției spun că e vorba de o fraudă

Reprezentanții agenției de pariuri „Baum Bet” susțin că la agenția de la Mușetești s-a produs o fraudă pentru că sistemul nu s-a actualizat la ora de vară, iar mai mulți jucători ar fi profitat de acest lucru: „În ziua de 26.03.2017, agenția de pariuri deținută în comuna Mușetești, județul Gorj, de unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România, SC Baum SRL a căzut victimă unei fraude de ordinul a zeci de mii de lei. Un individ aflat în agenție a observat că sistemul informatic nu actualizase automat ora de vară și a plasat mai multe tichete vizând extragerile Loteriei din Grecia, după ce aflase, probabil din mediul online, rezultatele acestora. Angajata respectivei agenții a plătit apoi, fără să suspecteze nimic anormal, câștiguri de zeci de mii de lei, până la epuizarea resurselor financiare ale locației. Mai mult, «creativul» parior și-a chemat și prietenii, astfel că, în scurt timp, 15-20 de persoane au intrat în agenție pentru a miza pe același eveniment. Totul a culminat cu frustrarea acestora de a nu-și putea încasa «câștigurile», fondurile agenției fiind terminate, fapt pentru care au solicitat, culmea îndrăznelii, intervenția poliției.

Reprezentanții companiei SC Baum SRL au reușit să elucideze în acel moment misterul fabuloaselor câștiguri în serie de la Mușetești și a acordat, conform regulamentului de joc, cotă 1 pe respectivul eveniment. Cota 1 este interpretată prin posibilitatea pentru cei care au mizat să-și recupereze banii pariați, nu însă și presupusele câștiguri. Operatorul și-a bazat decizia pe Articolul 21 din Capitolul 12 al Regulamentului de Funcționare a Jocului de Pariuri în Cotă Fixă: «Dacă tichetul a fost făcut după ora reală de extragere, pariul este considerat nul și se calculează cursul 1.00”, se arată într-un comunicat emis de societatea Baum.

Reprezentanții agenției mai spun că vor sesiza poliția: „SC Baum SRL se va adresa și organelor de poliție, dat fiind că multe tichete fuseseră deja plătite, ceea ce se constituie într-un evident demers de fraudare a companiei de către respectivii indivizi. Iar frauda va fi simplu de demonstrat, respectiv prin ora de pe tichetele“, se mai arată în comunicatul de presă. Octavian Manu, administrator SC Baum SRL, susține că unitatea se va adresa organelor de anchetă penală, pentru recuperarea prejudiciul creat.