Ce le-au pregătit gorjenilor șefii județului în 2018

Șefii județului și-au făcut planurile pentru 2018! La început de an, conducătorii celor mai importante instituții publice ale Gorjului le promit cetățenilor proiecte pentru dezvoltarea comunităților, investiții pe bandă rulantă, dar și o mai bună colaborare. Nici politica nu a fost uitată, pentru că anul ce tocmai a început va însemna o pregătire a campaniilor electorale din 2019.

Aleșii județului au revenit la muncă cu forțe proaspete, iar în ședința de ieri, de la Prefectură, au bifat evenimentele derulate pe finalul anului 2017, dar și prioritățile noului an. Președintele Consiliului Județean, Cosmin Popescu, le transmite gorjenilor că 2018 va fi anul marilor proiecte. „Sperăm ca anul 2018 să fie un an bun pentru tot ce înseamnă administrație publică din județul Gorj. Îmi doresc cât mai multe proiecte pentru binele și în folosul cetățenilor județului. Din punct de vedere politic, 2018 este un an de pregătire, pentru că trebuie să pregătim cu atenție anul 2019, când sunt două evenimente importante pentru viața politică a PSD, alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale, care pregătesc întru totul anul politic foarte important 2020”.

„Cât mai multe investiții”

Vicele CJ Gorj, Ninel Muja, își dorește și el noi învestiții în 2018. „Planurile pentru 2018 constau în a atrage cât mai multe investiții la nivelul județului Gorj, pentru a dezvolta și a promova Gorjul pe toate planurile. Având investiții, ne putem dezvolta. Pe plan politic, ALDE Gorj se pregătește pentru anul următor, pentru alegerile europarlamentare și cele prezidențiale din 2019. Ne dorim să avem rezultate mult mai bune”, a declarat Muja.

„2018 va fi un an foarte bun”

Prefectul Ciprian Florescu și-a propus ca în 2018 să colaboreze cât mai bine cu instituțiile deconcentrate și promite să își pună subalternii la treabă pentru rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme ale județului, respectiv titlurile de proprietate. „În plan profesional îmi doresc să ating cât mai multe din obiectivele stabilite la începutul mandatului, îmi doresc să rezolvăm cât mai multe probleme legate de Fondul Funciar, să continue colaborarea foarte bună cu serviciile publice deconcentrate și să avem rezultate pozitive în ceea ce privește aplicarea politicilor guvernului. Acesta este dezideratul numărul unu pentru orice prefect. În plan personal, îmi doresc sănătate, îmi doresc ca familia să dea dovadă în continuare de aceeași înțelegere de care am beneficiat în această perioadă. Dacă aceste lucruri se vor realiza, sunt convins că 2018 va fi un an foarte bun”, a declarat prefectul Ciprian Florescu în prima zi de lucru pe 2018.

Obiectivele pentru Târgu Jiu

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, le transmite și el târgujienilor că în acest an va demara noi proiecte pentru dezvoltarea celui mai important oraș al județului. „Îmi doresc, și pentru mine, și pentru cetățeni, multă sănătate, liniște și realizarea unor proiecte pe care le vom regăsi în bugetul acestui an. Prima prioritate este realizarea unui buget care să poată să înglobeze foarte multe dintre soluțiile cu care venim pentru viitor”.