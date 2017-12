Ce spune primarul Romanescu despre terenul pierdut de municipalitate

Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a reacționat după ce municipalitatea a pierdut un teren de 2.000 de metri pătrați, aflat în centrul municipiului Târgu Jiu din cauză că aleșii locali au refuzat să aprobe proiectul de hotărâre inițiat de edilul șef. Terenul este situat pe strada Geneva și reprezenta o oportunitate pentru amenajarea unei parcări și fluidizarea circulației. Consiliul Local a refuzat ca reprezentanții Primăriei să participe la licitația organizată de licihidatorul firmei care deținea terenul respectiv, astfel că omul de afaceri Narcis Ciocăzanu l-a cumpărat cu 1,8 miloane de lei.

„Zilele acestea am rămas cu un gust amar în urma desfășurării principalelor evenimente, evenimente care ar fi trebuit să vizeze bunul mers al municipalității. Spun «ar fi trebuit», fiindcă, așa cum ați observat și dumneavoastră, clasa politică locală nu a înțeles, sau nu a vrut să înțeleagă, care sunt prioritățile cetățenilor. Sunt o persoană bine intenționată, care își dorește să construiască dar, poate, prea conciliantă uneori. Au trecut șase luni de la preluarea funcției de primar, timp în care am dat dovadă de răbdare și de o maximă înțelegere. Din păcate, o bună parte dintre cei la care am făcut referire mai sus au luat atitudinea mea ca pe o slăbiciune. Nimic mai fals! Municipiul Târgu Jiu are foarte mult de suferit de pe urma orgoliilor și a intereselor oamenilor politici. Avem dovada clară a faptului că, indiferent cât de mult te implici, de cât de mult ești dispus să lași de la tine, doar pentru ca lucrurile să se miște spre bine în acest oraș, sunt încă persoane care aleg să-mi pună bețe în roate. Dacă cel afectat aș fi doar eu, Marcel Romanescu, lucrurile nu ar fi atât de grave. Efectele, însă, se revarsă asupra cetățenilor și acest fenomen nu mă lasă indiferent. Luând ca exemplu ultima ședință de consiliu, poate că încă nu se realizează cât de mult au de suferit târgujienii de pe urma pierderii unei oportunități cu care n-o să ne mai întâlnim prea curând! Nu era de ajuns că ne confruntăm cu această problemă a traficului tot mai aglomerat. Nu era de ajuns că locurile de parcare sunt insuficiente. Nu era de ajuns că urmează o perioadă dificilă în care trebuie să muncim enorm pentru că ne-am propus să ducem Ansamblul Monumental Calea Eroilor acolo unde merită – în patrimoniul UNESCO. Trebuie să mai și pierdem, poate, singura ocazie prin care am fi putut să fluidizăm acea zonă legată de Calea Eroilor. Și pentru ce? Pentru interesele mărunte ale unora?”, a spus primarul Marcel Romanescu.