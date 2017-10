Cercul Meseriașilor Electricieni, proiect finanțat de OMV Petrom, lansat la Liceul Energetic

Proiectul „Cercul Meseriașilor Electricieni” al Liceului Energetic din municipiul Târgu-Jiu a fost declarat câștigător în competiția națională „Idei din Țara lui Andrei” organizată și susținută financiar de către OMV Petrom. Săptămâna trecută, mai exact pe 5 octombrie, a avut loc, la sediul unității de învățământ, lansarea acestui proiect în prezența unui reprezentant al companiei OMV Petrom, a cadrelor didactice și a elevilor implicați.

„Idei din Țara lui Andrei” este competiția națională la care an de an se înscriu unități școlare din România, cu proiecte care mai de care mai interesante. În total, în competiție au fost înscrise 130 de proiecte. Anul acesta printre cei 13 câștigători s-a numărat și Liceul Energetic din Târgu-Jiu cu proiectul „Cercul Meseriașilor Electricieni”. Prin acest proiect inițiat de Antoaneta Butoarcă, directorul adjunct al Liceului și colegii săi, va fi înființat și dotat un laborator de practică pentru electrotehnică și măsurări electrice atât de necesar desfășurării orelor de laborator tehnologic și instruire practică. Proiectul este finanțat de Compania OMV Petrom și va fi implementat timp de 12 luni în perioada septembrie 2017-septembrie 2018, sub forma unui cerc în care elevii vor realiza module didactice pentru: studiul instalațiilor electrice, studiul acționărilor electrice, studiul circuitelor electrice în curent continuu și curent alternativ și măsurări electrice.

Potrivit directorului adjunct Antoaneta Butoarcă, în perioada de implementare a proiectului, cadrele didactice de specialitate vor realiza un pachet integrat de lecții în format digital care să susțină pregătirea teoretică a elevilor. Aceste lecții vor fi postate pe o platformă electronică unde vor putea fi accesate de elevi și profesori. „Acest proiect aduce un plus de valoare școlii noastre prin dezvoltarea bazei materiale și integrarea tehnologiilor informatice moderne în pregătirea tinerilor. Va asigura un grad înalt de pregătire elevilor noștri, va permite cu ușurință integrarea acestora pe piața muncii, va constitui un exemplu de bună practică, util unor viitoare parteneriate cu agenți economici, potențiali angajatori ai elevilor ce vor absolvi Liceul Energetic din municipiul Târgu-Jiu. La cerc vor participa 30 de elevi”, a spus profesorul Antoaneta Butoarcă, directorul adjunct al Liceului Energetic. În concluzie, acest proiect se adresează unui grup țintă ce include profesori și elevi ai Liceului Energetic și vizează finanțarea de idei inovatoare pentru dezvoltarea educației din învățământul profesional și tehnic.