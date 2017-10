Colegiul Național „Spiru Haret”, transformat în fortăreață! Elevii nu mai au voie să plece din unitate

Elevii de la Colegiul Național „Spiru Haret“ (CNSH) din Târgu Jiu se plâng de faptul că școala s-a transformat într-o fortăreață. Ei nu mai au voie să iasă din curtea școlii până la sfârșitul programului. Copiii au la dispoziție un singur magazin care are două intrări: una dinspre curtea școlii, iar cealaltă dinspre trotuarul din fața liceului. Magazinul era arhiplin ieri, în prima zi de aplicare a acestei noi reguli. În plus, ușa dinspre trotuar a fost închisă, pentru ca elevii să nu poată ieși. În aceste condiții, clienții au intrat prin curtea școlii pentru a intra în magazin. „Era o harababură totală în magazin. Era o coadă foarte mare. Intră foarte mulți oameni din afara școlii în curtea unității pentru a intra în magazin. Elevii stăteau pe la poartă, pentru că nu erau lăsați să iasă“, ne-a spus o elevă de la CNSH. O altă liceană nu a putut să meargă la farmacie, pentru a-și cumpăra pastile. „Nu m-am simțit bine și am vrut să merg la farmacie să-mi cumpăr medicamente, dar nu mi s-a dat voie“.

Elevii majori pot să iasă

Măsura nu se aplică și elevilor care au împlinit 18 ani. Aceștia pot să plece pe baza actului de identitate. Aceștia își cumpără produse de la patiseria de peste stradă. „Este o discriminare. Colegii noștri trec pe lângă noi cu pateuri sau ștrudele de la patiserie. Ni s-a spus că o să putem ieși și noi când o să avem 18 ani“, a mai spus o elevă. Liceenii găsesc, ca de obicei, alte metode de a pleca din școală. Unii sar gardul, iar alții folosesc anumite spărturi.

Ișfan: „Măsura este bună”

Decizia ar fi fost luată după ce un elev de clasa a VIII-a ar fi fost prins cu substanțe interzise, iar Poliția efectuează o anchetă.: „Decizia este luată la nivelul școlii, este prevăzută în statul elevului și în parteneriatul semnat între elevi, părinții lor și școală. Elevii minori nu au voie să iasă din curtea școlii, iar majorii pot ieși pe baza buletinului”, a spus Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Inspectorul general al ISJ Gorj, Ion Ișfan, spune că măsura este bună: „Copiii trebuie să stea la școală. Își pot cumpăra ce au nevoie atunci când vin sau pleacă de la școală. Suntem răspunzători de siguranța lor și asta ne interesează în primul rând. Măsura este bună și s-a luat și la alte licee“.