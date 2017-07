Complex turistic unic la Runcu! Case tradiționale construite din stejar vechi de un secol

Un complex turistic unic este pe cale de a fi deschis în comuna Runcu, în apropierea rezervației naturale Cheile Sohodolului. Șapte case tradiționale, cu specific românesc, construite din lemn de stejar cu o vechime de peste un secol, care a fost recuperat de la locuințele găsite în diferite zone, vor fi puse la dispoziția turiștilor dornici să trăiască o astfel de experiență.

Ideea înființării unui astfel de loc îi aparține, culmea, unui bosniac, refugiat în România din calea războiului. Bahrudin Dedic și soția sa, gorjeanca Alice, muncesc de opt ani de zile la acest proiect. „Ideea înființării acestui complex turistic îi aparține soțului meu, care este un foarte priceput tâmplar. I-a plăcut foarte mult zona montană de aici și Cheile Sohodolului. El a fost mai mult cu ideile și cu munca, iar cu actele. El a dorit să reconstruim casele vechi în același mod, cu arhitectura tradițională dar cu unele mici modificări, care țin de confort“, ne explică Alice. Soțul ei este de profesie profesor de sârbă, croată și rusă, dar nu a profesat, el ocupându-se cu afacerile chiar și în Bosnia. Prelucrarea lemnului constituie mai mult un hobby pe care care l-a deprins de tatăl său.

Lemn de stejar recuperat de la casele vechi

Soții Dedic au căutat case vechi sau pivnițe din stejar pe care le-au cumpărat. Au dus lemnul la Runcu, l-au tratat corespunzător, după care l-au folosit la construcția de noi case. „Totul este construit din lemn masiv, vechi de aproximativ 100 de ani și poate chiar mai vechi. Am cumpărat efectiv casele vechi. Am găsit astfel de locuințe în Gorj și în alte județe. Am achiziționat pivnițe vechi și căsuțe bătrânești. Am dezmembrat casele și am adus lemn cu lemn aici. Se observă că lemnul este tăiat și coplit cu toporul. Lemnul a fost ignifugat și tratat pentru a ajunge în faza de a fi folosit. Este cam un muzeu. Am muncit enorm de mult la acest proiect. Într-o zi se puteau tăia doar câteva lemne. Cred că a cumpărat mii de lanțuri. Mulți nu știu ce muncă se află în spatele unei astfel de case. Dacă realizam casele din materiale moderne, complexul era terminat de mult timp”, ne mai spune Alice.

Complexul se întinde pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Din cele șapte case tradiționale, cinci sunt cu etaj. „Restaurantul este realizat din lemn nou, dar tot esență de stejar, iar bucătăria am făcut-o din zidărie, pentru că normele sanitar veterinare nu ne-ar fi permis”, precizează Alice.

Au vândut spații comerciale pentru a finaliza proiectul

Pentru a duce la bun sfârșit această investiție, soții Dedic au fost nevoiți să facă o serie de investiții și să vândă chiar din spațiile comerciale pe care le dețin: „Toate veniturile realizate pe firmă au fost alocate acestei investiții. Am fost nevoiți să vindem chiar mai multe spații comerciale aflate în Târgu Jiu și în Bosnia pentru a putea să continuăm această investiție. O casă din aceasta costă cam cât un apartament. Sunt mândră de ce am realizat. În fiecare zi vin turiști să ne întrebe când deschidem, dar totul se face manual și durează. A fost dorința soțului meu să construiască locuințele din această esență de lemn. După opt ani, sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, să deschidem acest complex”.

Mobilier din lemn masiv

Cei doi soți au pornit proiectul de la zero. Pe teren nu se afla plantat nici măcar un pom. Și mobilierul din casele tradiționale este unul special. „Mobilierul este făcut pe comandă, din lemn masiv. Am găsit mai mulți meseriași. Lucrează și soțul meu, dar nu a avut timp”, ne-a mai explicat Alice Dedic. Soțul este se află în Gorj de peste 20 de ani. „I-a plăcut aici, pentru că mentalitatea este apropiată cu cea din țara sa.