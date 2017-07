Concesionarul lacului Pandurașul reacționează: Primăria a dat titluri de proprietate pe terenul concesionat

Omul de afaceri Florin Păduraru, administratorul firmei România Hidro Service SRL, a reacționat în urma articolului publicat de „Impact în Gorj” cu privire la concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a lacului Pandurașu. Acesta spune că a investit în jur de 30 de miliarde lei vechi și că, deocamdată, afacerea nu este profitabilă. Mai mult decât atât, Florin Păduraru susține că Primăria Târgu Jiu a eliberat titluri de proprietate pe terenul aflat în jurul lacului pe care îl avea concesionat prin contract: „Până la ora actuală am investit în jur de 30 de miliarde lei vechi pe o anumită suprafață de teren, pe care la ora actuală nu o mai am, pentru că au fost emise titluri de proprietate pe terenul pe care îl concesionasem de la Primăria Târgu Jiu. Totul s-a schimbat și nu se mai poate realiza investiția inițială. Sunt foarte multe suprafețe puse în posesie. Unde trebuia să fac clădiri, s-a dat titlul de proprietate la altcineva, după ce eu am plătit. În România totul se poate. (…) Clădirea care este pe colțul lacului trebuia să fie în altă parte. Când am vrut să obțin autorizația de construcție, mi s-a spus că nu se mai poate, pentru că s-a dat titlu de proprietate pe terenul respectiv. (…) Nu ar fi normal, în aceste condiții, ca Primăria să-mi dea o parte din bani înapoi?”.

„Am scos din lac roți de belaz și cai morți”

Florin Păduraru a mai precizat că a cheltuit două miliarde de lei vechi doar pentru curățarea lacului din care a scos chiar și cai morți: „Am făcut o curățenie exemplară, pentru că știți foarte bine ce era în cartierul acela. Unora le convenea să pescuiască lângă caii morți pe care i-am scos eu din apă. (…) Până la ora actuală nu am câștigat un leu din lacul Pandurașul. Nu am făcut decât să fie curat și să fie bucuroși oamenii din cartier. Pescarilor din cartier le-am propus să-și facă o asociație pentru a veni la pescuit, dar nu au vrut. Vor doar să braconeze. Am un magazin alimentar acolo care nu îmi aduce decât pierderi. Nu fac decât să fie frumos în cartier, pentru că am trăit acolo cândva și mă gândeam că este păcat să vezi lacul în halul în care era. Ce fac cu lacul? Eu îl țin curat și atât. Am investit două miliarde de lei doar ca să-l curăț. Am scos roți de belaz și cai morți. Lacul a mai fost concesionat, iar oamenii au renunțat. Eu m-am înhămat fără să câștig un leu. Este un fiasco total. Pierd în continuare bani”.

„Am băgat cinci tone de pește”

Omul de afaceri care deține în concesiune lacul Pandurașul spune că pescarii pot pescui și captura doar peștele răpitor: „Pescuitul nu este de agrement, ci sportiv. Sunt diferite asociații, care au pescuit și pescuiesc în continuare. Cei care vin să pescuiască nu plătesc niciun leu. Se duc și cumpără de la magazin și vin cu bonul fiscal și merg la răpitori, pentru că am băgat cinci tone de pește și mă braconează mereu. Nu las decât la un pescuit practicat doar de asociații sportive, oameni care știu să pescuiasă, să vină să prindă peștele și să-l returneze, nu la pescarii care sunt din cartier, care aruncă plasa și toate nebuniile numai ca să prindă pește”.