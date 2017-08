Concurs de pescuit pentru persoanele cu dizabilități: „Cea mai mare captură a fost un crap de 12 kg“

34 de persoane cu handicap au participat, ieri, la Cupa de Pescuit Sportiv pentru Persoanele cu Dizabilități „Și noi suntem pescari”, care s-a desfășurat pe lacurile din incinta societății România Hidroservice, din Târgu Jiu.

Pe lângă beneficiarii Centrului de zi Christian, la concurs, au participat și două persoane în scaun rulant care au venit de la Filiași. Ștefan Valeriu, din Filiași, a prins cel mai mare pește, de peste 700 de grame și a câștigat locul I. „Este prima dată când particip la acest concurs. Este foarte frumos, pentru că ieșim din casă la aer liber și ne petrecem timpul într-un mod plăcut. Pescuitul este sportiv și frumos. Este un pescuit pentru toate vârstele. Nu văd pentru persoanelor cu handicap o activitate mai frumoasă decât pescuitul. Îmi place să pescuit nu contează dacă este vară, toamnă iarnă sau primăvară. Sunt pescar. Cea mai mare captură a fost un crap de 12 kg. în baraj la Ișalnița“, a spus câștigătorul. Pe locul II s-a clasat Constantin Mănoiu, iar pe locul III, Sergiu Stamatoiu. La categoria fetel, primul loc a fost câștigat de Andreea Szabo. S-au acordat și o serie de premii speciale: premiul pentru cel mai tânăr concurent – Denisa Buzatu, 18 ani, și Premiul pentru cel mai vârstnic concurent – Corneliu Negreanu, 63 ani.

„Am reușit să ne mai destindem“

Robert Gavrilescu, cântărețul în scaun cu rotile, s-a numărat printre participanți. „Am prins o zi superbă. Nu este caniculă. Suntem foarte multe persoane cu dizabilități. Am mai socializat pentru că nu ne-am văzut de ceva vreme. Am reușit să ne mai destindem. Nu am prins prea mult pește, dar este important este că ne-am întâlnit în natură și într-o zonă foarte frumoasă“.

Concursul va deveni interjudețean

Competiția a ajuns la cea de-a șasea ediție sub organizarea Asociației Persoanelor cu Handicap din Oltenia, prin Centrul de zi „Christian“. „Ne-am gândit ca anul viitor concursul să devine interjudețean, pentru că interesul este ridicat. Concursul s-a desfășurat cu sprijinuil mai multor parteneri: Decathlon, care ne-a ajutat cu tricouri, șepci, undițe, scaune, trofee și medalii, precum și societatea România Hidroservice, care ne-a găzduit. Cred că toată lumea este bucuroasă că a participat la un astfel de concurs. Această competiție a devenit un brand al asociației noastre. În plus, vremea a fost foarte plăcută. Pentru persoanele cu dizabilități cred că este important să participe și la astfel de evenimente, în cadrul cărora să socializăm, să ne cumnoaștem mai bine și să ne simțim mai bine“, a spus Daniel Andrei, directorul Centrului de zi „Christian“.