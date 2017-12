Consiliul Local Târgu Jiu vrea să facă împrumut pentru cumpărarea de terenuri și clădiri

Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu a aprobat, ieri, într-o ședință de îndată, ca o comisie stabilită în urmă cu mai mult timp pentru identificarea de terenuri și clădiri în vederea achiziționării să facă demersurile necesare în vederea contractării unui împrumut, pentru a avea și fondurile necesare efectuării acestor tranzacții.

Aleșii locali PNL au votat împotrivă, susținând că inițierea unui proiect de hotărâre este atributul legal exclusiv al primarului. „Această comisie se va ocupa doar de efectuarea procedurilor și a demersurilor necesare“, a spus Constantin Răduțoiu, șeful Direcției Juridice din cadrul Primăriei Târgu Jiu. „Este o hotărâre care este necesară după ce comisia va veni în fața noastră pentru a ne prezenta terenurile sau clădirile respective”, a precizat viceprimarul Adrian Tudor. Proiectul de hotărâre a fost votat.

Deputatul Dan Vâlceanu: „Se dau hotărâri despre nimic”

Deputatul PNL Dan Vâlceanu a participat, ieri, la ședința de îndată a Consiliului Local Târgu Jiu. Este pentru a treia oară când parlamentarul este prezent la o ședință a Consiliului Local Târgu Jiu. Acesta a spus că obișnuiește să asiste la ședințele de consiliu local și în alte localități: „Este un exercițiu pe care-l fac frecvent și merg la ședințele consiliului local și în alte localități. Am venit astăzi interesat să observ care este atmosfera și ce se discută, iar, ca de obicei, la ședințele Consiliului Local ai parte de surprize. Am văzut că s-au dat hotărâri despre nimic și am fost surprins să văd că, în loc să vină cu idei în spijinul cetățenilor, majoritatea din Consiliul Local vrea să discute și să ia hotărâri despre nimic și mă refer la proiectul de hotărâre despre contractarea unui împrumut. (…) M-a surprins că pot vota asemenea enormități. S-a stabilit comisia care să evalueze dacă necesar să fie contractat un împrumut pentru cumpărarea unor clădiri și terenuri, însă legea spune că este atributul primarului să inițieze propuneri privind contractarea unui împrumut”.