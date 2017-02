Construiesc ROBOȚI! Povestea celor 12 elevi de la CNET, pasionați de tehnologie

12 elevi de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, coordonați de profesorul Mihaela Runceanu, alcătuiesc singura echipă de tineri pasionați care construiesc roboți! Team TechnoGods este echipa care reprezintă Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu la concursul de robotică First Tech Challenge, cel mai mare concurs de robotică.

Team TechnoGods s-a format în toamna anului trecut, totul începând din dorința de a învăța lucruri noi a unor elevi pasionați de tehnologie. Un număr de 12 elevi de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” (CNET) fac parte din echipa care poartă numele „Team TechnoGods”! Fiecare dintre cei 12 adolescenți din echipă are câte un rol important, iar activitățile unui membru sunt în strânsă legătură cu activitățile altuia. Elevii sunt: Mihai Pîrvuleț – cls. A XI- A, liderul echipei, Zoican Denis – a XI-A – programare, asamblare, Duță Ana-Maria -a XI a A – design, Vamvu Denisa – a XI-a A – design, Flaviana Iuga -a XI a A – design, Noroc Andrei, – a X a A – programare, asamblare, Dumitrescu Andrei, a X-a A – programare, asamblare, Mihai Canalus, a XI-a E – asamblare, Udrescu Vlad, a X-a A – programare, asamblare, Vlad Mihăilescu, a XII-a A – programare, asamblare, Duiu Ionuț – a IX-a B – programare, asamblare și Popescu Edi –a IX-a B – media, design.

Construiesc un robot pentru concurs

Elevii pasionați de robotică vor reprezenta Gorjul la prima ediție a competiției „First Tech Challenge Romania”. „Este una din cele mai mari și cunoscute competiții de robotică la nivel internațional. Anul acesta este prima ediție organizată în România, cu echipe fresh. Desigur, trebuie să menționăm și să ne mândrim cu ei, Team AutoVortex, din Voluntari, care mereu ne pun numele pe harta cu performanțe la nivel mondial la toate concursurile FTC (First Tech Challenge). Concursul va avea loc între 24 și 27 martie, la Sala Polivalentă, în București, unde ne vom duela cu peste 40 de echipe din toată țara!”, a declarat Mihai Pîrvuleț, liderul Team Technogods pentru Revista Cult-ura.

Acum, elevii se pregătesc de FTC și lucrează la primul lor robot! „Robotul nostru are mai multe task-uri de realizat, cum ar fi, spre exemplu: să arunce la coș, să se poată orienta singur într-o arenă de 3x3m, să poată urca pe rampe, să miște mingi mult mai mari ca dimensiunea lui. Noi am început de la zero! Niciunul din noi nu avea vreo idee cu ce se mănâncă construirea de roboți. Cred că și ăsta e unul din motivele pentru care acum suntem așa de uniți și ne înțelegem așa bine. Acum, robotul e capabil să facă peste 75% din task-uri și noi suntem foarte mândri de acest lucru! Noi lucrăm și, în același timp, ne distrăm în timp ce facem asta. Toată lumea își poate exprima ideile liber, discutăm împreună, dezbatem!”, a mai spus Mihai Pîrvuleț.

Îi puteți urmări pe Youtube

Cum se desfășoară întâlnirile echipei Technogods puteți afla de pe vlogul lor! „(…) O altă activitate a noastră este crearea unui 《vlog》 aka 《videoblog》, unde filmăm progresul nostru și arătăm diferite faze din timpul nostru petrecut acolo.

Aici este canalul nostru: https://www.youtube.com/channel/UC8gjDVAW9NWpOzg2uhJxTHQ”, a spus elevul.