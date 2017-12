Demisia lui Tătaru de la conducerea Spitalului Județean, explicată de Cosmin Popescu! CJ pregătește deja concursul pentru funcția de manager

Spitalul Județean Târgu Jiu va avea un nou șef, iar concursul pentru ocuparea postului de manager este pregătit deja de reprezentanții Consiliului Județean. Președintele Cosmin Popescu îi invită pe doritorii care îndeplinesc condițiile de recrutare să își pregătească proiectele de management și spune că plecarea lui Tiberiu Tătaru nu are legătură cu acoperirea vreunei deficiențe în instituție, așa cum acuză anumite voci. Concursul va fi organizat la începutul anului viitor.

Președintele Consiliului Județean a comentat, în cele din urmă, demisia managerului Tiberiu Tătaru de la cârma Spitalului Județean și spune că plecarea acestuia nu a avut loc în urma unor probleme în actul de conducere. Cosmin Popescu dă asigurări că nu încearcă nimeni să ascundă anumite deficiențe, asta în ciuda numeroaselor zvonuri care s-au ivit după anunțul lui Tătaru de zilele trecute. „Niciodată nu poți să ascunzi o problemă, pentru că, cu siguranță, dacă ar fi probleme și celelalte organe ale statului le cunosc. Există, într-adevăr, ca în orice organizare a unei instituții anumite deficiențe care trebuie corectate din mers, dar asta nu înseamnă că nu trebuie luate măsuri la momentul în care ar apărea. Domnul Tătaru avea contractul de muncă suspendat, ca urmare a prevederilor legale, din momentul în care a plecat ca director la spitalul de la Dobrița. În momentul în care i-a încetat contractul de management a revenit pe postul deținut anterior, la Complexul de la Suseni. Dânsul a dovedit acolo unde a fost, că vorbim de Dobrița sau de Târgu Jiu, că poate fi un bun manager”, a declarat Cosmin Popescu.

„Îmi doresc să vină foarte mulți doritori”

Plecarea lui Tătaru a încins din nou spiritele în Spitalul Județean, pentru că postul de manager al instituției este râvnit de numeroase persoane, însă Cosmin Popescu dă asigurări că selecția viitorului conducător va fi una transparentă. „Cu siguranță va fi organizat concursul în prima parte a anului viitor și oricine poate candida dacă îndeplinește condițiile legale. Regulamentul va fi aprobat în aceste zile, va fi public și cine își dorește poate depune proiectul de management care va fi evaluat de către o comisie stabilită de comun acord cu toți consilierii județeni. Vom organiza foarte transparent acest proces de recrutare a unui manager și îmi doresc să vină foarte mulți doritori, așa cum spune legea, cadre medicale, economiști și juriști. Sunt trei categorii profesionale de persoane cu o vechime de minim cinci ani care își pot depune proiectul de management”.

„Situația o știe cel mai bine domnul Capotă”

Președintele Consiliului Județean mai spune că asigurarea interimatului de către finanțistul Gigel Capotă este de bun augur, mai ales acum, pe final de an. „Situația Spitalului Județean o știe cel mai bine domnul Capotă, pentru că a fost director financiar și de aia am dorit ca cineva să conducă activitatea pe perioada aceasta de sfârșit de an, când trebuie să închidem bugetele, să asigurăm salariile, să asigurăm funcționarea spitalului”, a mai declarat Cosmin Popescu.