Depozit de legume şi fructe la Târgu-Jiu

Cel mai mare retailer din Târgu-Jiu, Succes Nic Com, a deschis primul depozit de fructe şi legume din municipiu. Depozitul, situat pe Calea Bucureşti, vis-a-vis de Unitatea Militară, este accesibil atât comercianţilor, cu marfă en gros, cât şi consumatorilor, care îşi pot face aici cumpărăturile de zi cu zi. Raportul calitate-preţ este cel mai bun, după cum firma Succes şi-a obişnuit deja clienţii.

Preţuri de producător

Primul depozit de fructe şi legume din Târgu-Jiu a fost inaugurat ieri de către retailerul Succes Nic Com. Depozitul este situat pe Strada Unirii, vis-a-vis de Unitatea Militară şi vine cu o ofertă variată de produse, la preţuri de producător. „Gama de produse este una diversificată, avem fructe la preţ de producător, avem mezeluri, lactate, congelate de porc, de pasăre şi peşte, iar preţurile sunt foarte bune şi atractive, mai scăzute decât la concurenţă având regim en gros şi en detail. Suntem distribuitori direcţi, drept urmare preţurile de la raft sunt cele mai mici din oraş. De asemenea, portocalele de Grecia au un preţ fără concurenţă de 1.59 lei/kg”, a declarat Ana Brădiceanu, reprezentant comercial Succes Nic Com. Aduse direct de la producători locali sau din afara ţării, fructele şi legumele comercializate aici sunt de o calitate premium şi la cele mai mici preţuri. Produsele sunt accesibile atât comercianţilor care cumpără en gros cât şi micilor consumatori, care îşi pot face aici cumpărăturile de zi cu zi. Primii clienţi au fost încântaţi de oferta depozitului. „Arată foarte frumos şi am văzut că au preţuri foarte bune şi produse de calitate. Magazinul este binevenit în zona aceasta unde nu prea aveam unde să facem piaţa aşa că de acum înainte o să cumpăr tot ce îmi trebuie de aici, este chiar în drumul meu”, a declarat unul dintre clienţi.

Gamă variată de produse

Cei mai mulţi dintre cei care trec pragul depozitului de fructe şi legume din Calea Bucureşti se bucură să vadă că oferă o gamă variată de produse, unde pot găsi toate cele necesare în bucătărie. „Au o gamă variată de produse, de la tot felul de fructe şi legume, până la carne şi produse din carne, dar şi peşte. Pot cumpăra tot ce îmi trebuie de aici”, a precizat un alt client. Pe lângă fructe şi legume, depozitul Succes, din Calea Bucureşti, vine şi cu o gama largă de produse din carne, congelate sau refrigerate, dar şi alte produse alimentare.