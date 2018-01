Depozitul UATAA Motru, pe cale de a fi închis

Depozitul de zgură și cenușă al Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) din Motru, care asigură alimentarea cu apă și căldură pentru al doilea municipiu al județului Gorj, este pe cale de a fi închis. Depozitul se află pe lista neagră a Uniunii Europene, pentru că nu corespunde cu privire la respectarea condițiilor de poluare.

„La nivelul județului Gorj am avut două mari probleme cu privire la îndeplinire condițiile pe Directiva europeană cu privire la depozitarea deșeurilor. Județul Gorj figura cu două cazuri de neconformitate majoră: depozitul de deșeuri menajere al municipiului Motru și depozitul de deșeuri industriale al Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) tot din Motru. În anul 2017, dintre cele două cazuri am reușit să soluționăm unul. Depozitul de deșeuri menajere a fost închis conform legilor în vigoare. La nivelul țării au fost 11 cazuri soluționate“, a precizat Gheorghe Sanda, comisarul șef al Gărzii de Mediu Gorj.

Grafic pentru închiderea depozitului UATAA

Reprezentantul Gărzii de Mediu Gorj a menționat că sunt șanse ca depozitul UATAA Motru să fie închis până la sfârșitul acestui an: „Am rămas în continuare cu depozitul de deșeuri industriale al UATAA, pentru că lucrurile sunt mult mai complicate, întrucât este nevoie de o schimbare a tehnologiei agentului economic pentru a putea închide vechiul depozit. Directivele europene nu mai permit eliberarea deșeurilor sub formă de hidroamestec, așa cum se întâmplă la UATAA, zgura și cenușa fiind eliminate în această formă. Există alte tehnologii care sunt admise. Graficul de închidere al depozitul avansează în fiecare zi. Facem controale săptămânale pentru a urmări acest proces. Până la sfârșitul acestui an avem convingerea că o să reușim să scoatem județul Gorj de pe lista neagră a depozitelor neconforme“.