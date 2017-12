Dezvăluiri îngrozitoare făcute de femeile internate la Secția Ginecologie a Spitalului Județean Târgu Jiu. „Am fost măcelărită”

Femeile din Gorj sunt îngrozite de secția de obstretică-ginecologie a Spitalului Județean Târgu Jiu. Sătule să fie supuse unor condiții greu de îndurat, în special mămicile, vorbesc despre episoadele de groază prin care au trecut internate fiind. Recent, un medic a dezvăluit că instrumentalul medical este vechi și în unele cazuri nici nu mai poate fi folosit.

Al doilea etaj al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu a ajuns etajul groazei. Asta pentru că imaginea încă de la pășirea pe secție este una dezolantă. Prin geamuri bate vântul, uşile scârţâie, pereții sunt decojiți, iar mobilierul este vechi și ruginit. Situația nu mai este suportată nici măcar de cadrele medicale care-și desfășoară activitatea aici. Recent, un medic a dezvăluit ceea ce autoritățile refuză să recunoască.

Ajunsă de doi ani la principala unitate medicală din județ, medicul ginecolog Daiana Angheloiu a avut curajul să spună că, practic, nu-și poate exercita meseria pentru care a depus un jurământ. Lucrează într-o secție care nu a mai fost reabilitată de mai bine de 30 de ani. Medicul vorbește despre indiferență, dar și despre motivul pentru care an de an numărul nașterilor scade la Spitalul Județean de Urgențe din Târgu Jiu „Avem nevoie de tot pornind de la mobilier, instrumental, ecograf, mese ginecologice într-un cuvânt de tot. Într-un spital județean, Maternitatea ar trebui să fie prioritar ținând cont că vorbim aici de noi născuți și perioada delicată a lăuzelor după naștere”, a declarat medicul ginecolog Daiana Angheloiu.

Reabilitare doar din vorbe

Conducerea unității susține că nu este străină de problemele de pe secția respectivă. Cu toate acestea, managerul se mulțumește să se ascundă în spatele unei licitații care nici măcar nu a avut loc. „Sunt lucruri pe care noi conducerea le știm de aceea am demarat o procedură amplă de reparații capitală la secția respectivă. Am solicitat ajutorul Consiliului Județean pentru că sunt fonduri ample. S-a găsit surse de finanțare s-a demarat fazele premergătoare încheierii unei convencții, din câte stiu nu s-a prezentat nicio societate dar procedura a fost reluată. Urmează să vedem la începutul anului ce firmă se va prezenta”, a declarat managerul Gigel Capotă.

„Doar o minune m-a salvat”

În timp ce medicii se plâng iar autoritățile ridică din umeri nepăsătoare, pacientele care au ajuns să fie tratate pe etajul groazei vorbesc cu greu despre experiențele avute. „De groaznică experiență am avut parte. Nici nu vreau să-mi amintesc. Am fost, practic, măcelărită. M-au tratat ca pe un gunoi. Sunt șase ani de atunci și nimeni nu-mi mai dădea șanse să fac copii. Mi-au scos la rapid o trompa și un ovar, pe lângă faptul că m-au lăsat cu hemoragie internă de era să mor. Când am leșinat spre dimineață pe holul spitalului m-au băgat de urgență în operație. Doar o minune m-a salvat. Ar fi bine să se facă ceva, dar nu cred….”, a declarat o mămică pe un site de socializare.

Lenjerie murdară de sânge

„Am născut la Spitalul 700. Au venit la mine cu lista celor necesare. Am stat într-un pat ca într-o postavă, abia mă puteam da jos din el. Lenjeria a fost neschimbată, plină de sânge, fără pernă dar nu m-au lăsat să-mi aduc lenjerie de acasă. Chiuveta era înfundată, însă nimănui nu i-a păsat”, a dezvăluit o altă mămică.

„Am fost internată cu risc de avort în luna a 5-a. Aveam contracții foarte puternice și mi se administra No Spa si Diazepam. Am plecat la Timișoara și acolo mi-am salvat puiul. Contractasem deja două bacterii din spital, iar una dintre ele nu a mai reapărut abia după patru tratamente. Apoi am făcut cezariana ca să mă asigur ca micuțul e perfect sănătos”, a povestit o altă mămică.

Supărate de pe urma traumelor suferite, pacientele și-ar dori să schimbe ceva. Neputincioase, mămicile dezvăluie din experiențele trăite în ideea că poate, vreodată, autoritățile își vor pune un semn de întrebare vis a vis de scăderea numărului de nașteri din spital. Deși dezvăluirile nu mai sunt de mult un mister pentru nimeni, din păcate în urma declarațiilor rămân aceiași pereți decojiți, uși ruginite și aparatură veche pentru că glasul disperat al femeilor se aude fără ecou în rândul celor ce ar trebui să facă ceva.