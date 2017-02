Directorul Luis Popa vrea să facă pasul cel mare în politică! Uite către ce funcții țintește!

Social democratul Luis Ionuț Popa țintește la o funcție importantă în administrație. Acesta a confirmat în cadrul unui interviu, la un post de radio local, că vrea să facă pasul cel mare în politică urmând să poarte discuții în acest sens cu șefii din partid, Florin Cârciumaru și Mihai Weber. După ce se va afla față în față cu aceștia, Popa a precizat că va lua o decizie cu privire la viitorul său politic.

Șeful de la Polaris a precizat că este dispus să facă parte fie din echipa administrației locale sau a celei județene. Cât despre zvonul că ar vrea funcția de subprefect, social democratul a lămurit lucrurile. „Nu am spus că vreau funcția de subprefect, nu am specificat acest lucru. Da, vreau să fac un pas către administrație, nu ascund acest aspect. Până acum nu mi s-a făcut nicio ofertă, o să am discuții în perioada următoare cu domnul președinte, cu domnul președinte executiv, urmând să vorbim față în față. Am fost întrebat de un coleg de-al dumneavoastră, din presă, dacă vreau să fac acest pas și vreau să vă spun că am învățat un lucru. În momentul în care gândești un lucru, trebuie să îl spui, nu să te ascunzi. Am spus clar că vreau să fac acest pas, fie că este acum sau mai târziu. Am o funcție importantă (n.red- în cadrul societății Polaris) și consider că experiența pe care am acumulat-o mă va ajuta”, a declarat Luis Popa, directorul comercial al Polaris M Holding la nivel național, în cadrul unui interviu acordat la un post de radio local.

În toamna acestui an, social democratul ia în considerare să candideze și pentru funcția de vicepreședinte al organizației județene. „Urmează să am o discuție în perioada următoare cu președinții organizației județene, iar după acest moment în care voi discuta cu dumnealor, pot să îmi spun punctul de vedere legat de o carieră politică. Mie îmi place să construiesc încet, cărămidă peste cărămidă. S-ar putea să candidez și la partid pe o funcție de vicepreședinte la nivel de județ. Da, există și această variantă! Consider că am muncit în cadrul partidului și că experiența acumulată mă ajută să fac un pas important în cariera politică”, a mai spus Luis Popa.

Luis Ionuț Popa a fost promovat în funcția de director comercial al companiei Polaris M Holding la nivel național.