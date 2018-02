Doi directori din Primăria Târgu Jiu au ajuns pe lista neagră a lui Romanescu

Șefii de la Poliția Locală și Direcția de Patrimoniu au ajuns, oficial, pe lista neagră a primarului Marcel Romanescu. Acesta a încheiat evaluarea subalternilor din Primăria Municipiului Târgu Jiu și spune că și alți directori obișnuiți de fostul primar Florin Cârciumaru cu calificative maxime au parte de o surpriză neplăcută. Romanescu i-ar vrea plecați pe Florin Urdea și Marian Rotaru, însă nu le poate evalua activitatea decât pe prima jumătate a anului trecut. Primarul are și cuvinte de laudă la adresa unor subalterni, pe care îi consideră exemple de manageri.

Scandalurile din diferitele direcții ale Primăriei Târgu Jiu au atârnat greu la raportul de evaluare încheiat de primarul Marcel Romanescu, iar dovadă stau calificativele obținute de Florin Urdea, șeful Poliției Locale și Marian Rotaru, directorul de la Patrimoniu. Romanescu le transmite, însă, și altor directori că nu este pe deplin mulțumit de munca lor. „Eu am făcut deja evaluarea directorilor din Primărie. În momentul de față, poate surprinzător pentru unii care erau obișnuiți să aibă doar calificativul «foarte bine», sunt și directori din cadrul Primăriei sau din direcțiile subordonare care nu au acest calificativ. Sunt doi directori, domnii Urdea și Rotaru, care nu au calificativ «foarte bine». Ceilalți au calificativ «foarte bine», dar nu la limita maximă. Nu există niciunul la limita maximă. Pe moment am tras doar un semnal de alarmă. În condițiile în care nu își vor regla anumite situații pe care le au în direcțiile respective, vom vedea anul viitor, atunci când calificativul va fi dat în integralitate de către primarul în funcție”, a declarat Marcel Romanescu.

„O medie a calificativelor”

Primarul municipiului Târgu Jiu spune că cei doi directori, Urdea și Rotaru, sunt avantajați de evaluarea făcută de Aurel Popescu, cel care a deținut interimar funcția de primar la începutul anului trecut și care s-a ocupat de evaluarea directorilor pentru respectiva perioadă de timp. „Așa cum știți, eu nu puteam face o evaluare decât pe șase luni de zile. Evaluarea pe primele șase luni de zile o face domnul Aurel Popescu, care a deținut această funcție în acea perioadă. Aici se face o medie a calificativelor celor doi evaluatori, domnul Aurel Popescu pe primele șase luni, eu pe ultimele șase luni”.

„Un exemplu de manager”

Marcel Romanescu are, însă, și aprecieri la adresa subalternilor, iar șeful de la Evidența Populației, Dan Laurențiu, este dat exemplu în toate direcțiile. „Cel mai bun calificativ acordat de mine în această perioadă îl are directorul de la Serviciul de Evidența Populației, domnul Dan Laurențiu, de care sunt în continuare extrem de mulțumit. Este un exemplu de manager pentru aparatul din cadrul Primăriei. Îl apreciez în mod deosebit pe acest om. În primul rând nu am avut probleme și asta o constat zilnic din întâlnirile pe care le am cu cetățenii sau din audiențe. În ultimele șase luni de zile, cred că este direcția în care nu știu dacă am avut vreo persoană în audiență care să îmi reclame anumite lucruri petrecute în cadrul direcției pe care o coordonează, deci toate doleanțele care apar se rezolvă acolo”, a mai declarat Marcel Romanescu.