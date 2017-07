Domnitori și artiști celebri, modelați din lut de către o profesoară din Târgu-Jiu

O profesoară de desen tehnic din Târgu-Jiu face pământul să vorbească. Ana Lupu realizează diferite figurine din lutul găsit în comuna ei de bastină și chiar în municipiul Târgu Jiu. Mai nou, meștera a reușit să realizeze și busturi de domnitori și artiști. Lucrările au dimensiuni mari, de aproximativ o jumătate de metru. Tehnica folosită este cea a modelajului. Nu folosește absolut niciun instrument, decât mâinile. A realizat, până acum, în jur de 20 de busturi doar din lut, care se află în casa părintească din comuna Bălănești.

„A fost o provocare. Te duc cu mintea către trecut și istorie. Suntem români și fiecare dacă ar face ceva să pună în evidență viața neamului nostru, poate ne-am încărca în fiecare zi de emoție. La început a fost mai greu și am făcut câteva lucrări ca studiu. Am analizat poate ce am grești și am făcut o evaluare. Atunci când au fost văzute prima dată de către întâmplătorii vizitatori au fost recunoscute și m-am bucurat. I-am modelat pe Constantin Brâncuși, Tudor Vladimirescu, Maria Lătărețu, Traian, Decebal, Constantin Brâncoveanu, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Caragiale și am modelat familia mea. Am modelat personaje din religie: Iisus Hristos și Maica Domnului”, ne-a povestit Ana Lupu.

Lucrează chiar și o lună la un bust din lut

Meștera ne spune că lucrează chiar și o lună de zile la un astfel de bust, pentru că trebuie parcurse mai multe etape: „Se modelează înainte miezul, după care începe faza a doua în care se pune material pentru a se defini trăsăturile de bază, după care se începe să se lucreze la detalii. Ele stau acoperite, pentru că materialul trebuie să «tragă» ca să poată fi lucrat. În a doua săptămână se lucrează la detalii. Am învățat pe de rost trăsăturile fețelor pentru că le-am privit de sute de ori. Într-o lună de zile poate fi gata o lucrare de acest fel”. Profesoara susține că a încercat, prin lucrările realizate, să transmită anumite stări: „Sunt mulțumită de puterea pe care i-am dat-o pământului de a vorbi. Atât figurinele, cât și aceste busturi, dau viață atât încăperii mele din casa părintească unde au fost așezate, dar și transmit diferite stări“.

Folosește doar palmele la realizarea lucrărilor

Meștera folosește doar palmele la realizarea lucrărilor sale și, uneori, doar vârful unui creion. „Folosesc doar mâinile la toate lucrările. Nu folosesc alte ustensile. Câteodată mai folosesc vârful de la creioane”, precizează Ana Lupu. Aceasta precizează că vrea să își procure un material mai bun pentru modelaj: „Am de gând să extind modelarea lucrărilor după fotografie pentru că sunt foarte încântată de aceste lucrări mai mari, deși se muncește mai mult la ele. Vreau să-mi procur un pământ mai fin de modelaj, care se lucrează mai ușor”.

Expoziții la casa părintească de la Bălănești

Ana Lupu vrea să își amenajeze la casa părintească din comuna Bălănești un atelier, dar și un mic muzeu al satului: „Vreau să-mi termin atelierul de modelaj și să realizez muzeul pe care l-am terminat. M-am gândit să fac mici expoziții în curtea atelierului, pentru a învăța unii de la alții secretele modelajului sau olăritului. Am descoperit că arta pământului poate crea lucrări care au, de fapt, nemurirea”.