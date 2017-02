Dragostea pentru meșteșugurile populare se transmite din generație în generație în familia Motorga din Tismana!

Foarte multe femei din orașul Tismana și satele aparținătoare acestei localități se ocupă cu lucrul manual. Acest lucru se datorează și faptului că de-a lungul anilor aici a existat „Arta casnică Tismana”, atelierele de aici vânzând marfa frumos și migălos lucrată chiar și în Israel, Franța şi alte țări europene. În familia Cristinei Motorga, meșter popular recunoscut de autoritățile din Gorj, dragostea pentru iile gorjenești s-a transmis din generație în generație. Artistul popular Cristina Motorga a învățat de la mama și bunica sa, iar ea, la rându-i, i-a învățat pe copiii ei!

Tradiția iilor cusute sau brodate este veche de secole la Tismana. Meșterii populari din această zonă sunt cunoscuți în toată țara, iar produsele lor sunt foarte apreciate! La fel se întâmplă și în cazul Cristinei Motorga, meșter popular din Tismana, în vârstă de 41 de ani și fostă angajată a „Artei casnice” din localitate. A învățat să coase de la bunica și de la mama sa. Se ducea lângă ele și lângă alte femei în vârstă care ieșeau cu iile de cusut la porți. și acum se mai organizează astfel de șezători ad-hoc! Cristina Motorga este căsătorită și are doi copii. Fiica, are 20 de ani și este studentă la UCB Târgu-Jiu, iar băiatul este absolvent de liceu. Ambii tineri știu să coasă modele frumos colorate pe iile pe care mama lor le vinde. Familia Motorga deține un atelier la Tismana și are și angajate cărora le plptește dările către stat etc. Când afacerea nu merge bine, artistul popular își trimite angajatele în șomaj și reiau munca de îndată ce au comenzi. Afacerea familiei Motorga merge bine, având comenzi în foarte multe localități din țară. De asemenea, Cristina Motorga își vinde produsele și cu ajutorul internetului!

„M-am născut și am trăit la Tismana, pe aceste meleaguri pline de tradiții și poate de aceea iubesc atât de mult portul popular! Am făcut școala profesională în domeniul artizanatului, apoi am lucrat la Arta casnică Tismana, dar după 2000, din păcate, lucrurile nu au mai mers. După ce s-au închis secțiile, am avut un contract și lucram de acasă. Am fost pasionată de cusătură, de culori, de modele vechi pe care le vedeam pe iile de la bunica mereu! Mulțumesc lui Dumnezeu că dragostea aceasta a mea am transmis-o și minunaților mei copii. Am o fată și un băiat, ambii știu să coase ii și cămăși bărbătești. Și soțul lucrează cu mine, la atelier, el se ocupă de mașinile de cusut. Atelierul îl avem acasă, la Tismana și lucrăm și avem și comenzi”, a povestit Cristina Motorga. Pe meșterul popular îl găsiți pe Facebook: https://www.facebook.com/motorga.cristinaflorentina

Ii frumoase, colorate, cum le purta bunica!

Iile Cristinei Motorga sunt cusute manual și au modele tradiționale vechi, de pe vremea bunicii! La atelierul familiei Motorga sunt realizate ii cusute manual, costume populare întregi, brăcire, sumane brodate, pantaloni bărbătești, fuste moderne pentru fetele tinere, cămăși colorate cu broderie sau cusătură după vechi modele, eșarfe cu motive tradiționale, rochii și bijuterii. Se lucrează în funcție de ceea ce își dorește clientul și toate sunt cusute manual! La o ie se poate lucra chiar și 3 săptămâni! „Am realizat ii, alături de colaboratoarele mele, cusute manual, cu diverse modele. Am avut comenzi de la foarte multe primării din țară, din Ardeal, Moldova, Banat. Fiecare zonă are modele specifice, mai colorate, în roșu și negru, depinde. Am o carte de modele de la bunica, sunt prețioase pentru mine! Gorjului îi este specific modelul furca. În Moldova sunt mai înflorate, în Muntenia sunt cu roșu cu negru. Primim comanda, croim ia sau cămașa bărbătească, apoi stabilim modelul și o dăm la cusut. La o ie poți lucra și câteva săptămâni, cel mai puțin se lucrează cam o săptămână. Sunt cusute manual! (…) Eu sunt stângace și nu le pot arăta modelul fetelor, așa că mă ajută fiica mea, care este studentă la Târgu-Jiu. Și ea și fiul meu știu modelele, le place. Eu lucrez cu mare drag, fac din pasiune. Este și afacerea din care ne câștigăm existența. Clienții noștri înțeleg că o ie cusută manual nu se compară cu acele chinezării! Se muncește mult la o ie, la costumele bărbătești, la toate, dar le facem cu mare drag!”, a declarat Cristina Motorga, meșter popular din Tismana.