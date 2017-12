Drumul Slivilești-Motru, preluat de Consiliul Județean și reabilitat pe banii CE Oltenia

Drumul dintre Slivilești și Motru va fi, în sfârșit, reabilitat. Consilierii județeni au făcut ieri primul pas și au adoptat preluarea în administrarea Consiliului Județean a respectivului tronson de drum, urmând ca toată cheltuiala pentru investiție să fie suportată de Complexul Energetic Oltenia. După modernizare, șoseaua va face parte din categoria drumurilor județene.

Șoferii care trebuie să ajungă de la Slivilești la Motru au parte de vești bune pe final de an. Drumul de coșmar va fi modernizat. Pentru început, șefii județului au preluat în administrare porțiunea de drum, urmând ca la început de 2018 să demareze lucrările de reabilitare, totul pe cheltuiala CE Oltenia. Tot ieri, consilierii au alocat bani și pentru întreținerea celorlalte drumuri județene. „Au fost două elemente importante pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean. A fost o rectificare a bugetului propriu cu suma de 1,3 milioane de lei, sumă dată de către Finanțe ca urmare a încasării suplimentare impozitului pe venit, bani care vor merge către întreținerea drumurilor județene pe perioada de iarnă și nu numai. De asemenea, am supus aprobării preluarea în administrare a tronsonului de drum Slivilești-Motru. Am hotărât că aceasta este ce mai bună soluție, având în vedere că cei de la CEO au aprobat în Consiliul de Supraveghere această investiție, astfel încât să îl luăm în administrare, iar de marți să emitem documentele necesare autorizării pentru a începe lucrările pe acest tronson important de drum”, a explicat președintele CJ Gorj, Cosmin Popescu.

Încadrare în categoria drumurilor județene

Hotărârile adoptate ieri de către aleșii județeni au date clare asupra acestei investiții mult-așteptate de șoferii gorjeni. „Pe perioada exercitării dreptului de administrare, până la începerea lucrărilor de reabilitare sau modernizare a sectorului de drum comunal preluat în administrare, Consiliul Județean Gorj va asigura activitatea de întreținere și reparare, iarnă – vară, a drumului comunal conform prevederilor legale în vigoare. Lucrările de reabilitare și modernizare a sectorului de drum comunal vor fi executate pe cheltuială proprie de către Complexul Energetic Oltenia, în conformitate cu proiectul de lucrări întocmit în acest sens. După recepția finală a lucrărilor realizate de către Complexul Energetic Oltenia, se vor realiza formalitățile de trecere a bunului preluat în administrare din domeniul public al U.A.T. – Municipiul Motru în domeniul public al U.A.T.- Județul Gorj și de încadrare în categoria funcțională a drumurilor județene, în considerarea constituirii aceluiași regim juridic și tehnic pentru sectorul de drum preluat în administrare de la Comuna Slivilești”, se arată în cuprinsul hotărârii de Consiliu Județean.