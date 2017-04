Drumul spre succes al unui parașutist din Baia de Fier: «În tinereţe îmi era frică de înălţime»

S-a apucat de paraşutism pe când era în liceu. Nu din fiţă, ci pentru că îi era o teamă cumplită de înălţime. Şi-a zis că doar aşa poate scăpa de cea mai mare spaimă a vieţii lui. “Eram în liceu când m-am alăturat clubului de paraşutism din oraşul natal, Tecuci. E normal să-ţi fi frică de înălţimi, fie că te urci în copac să culegi nuci, fie că sari de la 10.000 de metri. Însă pentru toate trebuie să fie un început”, a declarat Gabriel Dan Chiriac pentru Click!

GD Chiriac a stabilit la începutul acestei luni un record european la saltul cu paraşuta, sărind de la 9.703 metri din nacela unui balon cu aer cald. Alături de el au fost Mihai Ilie şi Mugurel Conta Ionescu, doi camarazi de nădejde de la Aeroclubul României. Balonul s-a înălţat în aer de pe Aerodromul Sânpetru, în apropiere de Braşov, şi a aterizat la aproximativ 20 de kilometri Nord-Vest, în zona localităţii Vlădeni. Saltul românului a bătut astfel performanţa de 9.319 metri, realizată de finlandezul Timo Toivonen la data de 21 aprilie 2013.

Click.ro: Vorbim de record european. Dar cum arată recordul mondial?

G.D. Chiriac: Recordul mondial este un țel îndepărtat, dar nu imposibil de realizat. Alan Eustace a ridicat ștacheta până la 41.150 de metri în 2014. Pentru asta au fost folosiți circa 5 milioane de dolari. Dacă nu s-a schimbat ceva peste noapte în sportul românesc, atunci știu că nu vom avea prea curând o asemenea sumă disponibilă pentru a aduce în țară și recordul mondial de înălțime. Totuși, în așteptarea acelei zile, plănuim să realizăm mai multe recorduri continentale sau mondiale, mai puțin costisitoare, dar care să crească exponențial valoarea aviației românești.

Click.ro: Bănuiesc că există destui parașutiști în Europa care abia așteaptă să vă întreacă. Cât credeți că va rezista recordul dvs.?

G.D. Chiriac: Recordul național al generalului Grigore Bastan a fost doborât după 45 de ani. De doi ani, noul record al României așteaptă să fie îmbunătățit. Mai mult ca probabil așa va fi și cu recordul european. Va aștepta în panoplia noastră până când se va găsi o echipă de oameni speciali, dedicați, care să fie capabili de a trece peste toate eforturile și greutățile unei asemenea experiențe. Sper să pot strânge cât mai curând mâna celor care vor continua pe acest drum ascendent. Predarea de ștafetă este o evoluție firească și nobilă în vederea atingerii infinitului.

Sursa: http://www.click.ro/news/social/drumul-spre-succes-al-unui-parasutist-roman-tinerete-imi-era-frica-de-inaltime

White Wofl Club Baia de Fier, o altă poveste de succes

Și anul acesta, ca și în trecut, reprezentanții Clubului „White Wolf” din Baia de Fier au pregătit competițiile deja consacrate, mai multe tabere tematice montane, dar și tabăra de artă. De asemenea, alături de voluntari, membrii clubului vor lucra, și anul acesta, la întreținerea traseelor turistice, de via ferrata și de alpinism-escaladă. Potrivit lui G. D. Chiriac, creatorul clubului, în acest an se dorește amenajarea a încă trei trasee turistice lungi (trasee de o zi), a două trasee de via ferrata, dar și deschiderea unei noi zone de escaladă, scrie Revista Cult-ura.

„Pentru încadrarea în calendarul sportiv național, am înaintat, prin intermediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj, către Ministerul Sportului și Tineretului, planul calendar oficial pentru 2017: Cupa White Wolf – 29 aprilie 2017; Memorialul Cezar Vărgulescu – 13-14 mai 2017; Air Wolf Festival – 26-28 mai 2017, Trofeul Rando Carpați – 10 iunie 2017; Trofeul Prieteniei – 23 septembrie 2017. Tabăra de Artă Plastică a fost planificată pentru perioada 19 – 23 iunie 2017. Taberele tematice montane le vom stabili în funcție de solicitări și timpul disponibil. Toate datele vor fi afișate pe site-ul clubului (www.white-wolf-club.org) și vor fi actualizate în funcție de condițiile meteo din perioadele respective”, a spus Gabriel Dan Chiriac.