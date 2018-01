Drumurile naționale din Gorj nu vor mai fi modernizate

Gorjenii își pot lua adio de la speranța că în viitorul apropiat vor putea circula pe drumuri fără gropi. Cu toate că responsabilii Secției Drumurilor Naționale Târgu Jiu și cei ai Companiei de Infrastructură Rutieră au dat asigurări că Drumurile Naționale (DN) 67 B Scoarța-Tg. Cărbunești-Drăgășani-Pitești și 67D Târgu Jiu-Tismana-Baia de Aramă vor fi reabilitate, acest lucru nu se va întâmpla prea curând.

Deputatul Dan Vâlceanu (PNL) a precizat că oficialii de la Ministerul Transporturilor l-au anunțat că DN 67 B nu va fi modernizat pentru că nu se află în master plan, deși fusese obținută finanțarea pentru acest drum care are o importanță mare din punct de vedere turistic: „A fost un amendament pe care l-am depus anul trecut la Legea bugetului, pentru că această lucrare de modernizare era finanțat printr-un împrumut cu Banca Europeană pentru Investiții. Chiar în anul 2016 fusese dată o hotărâre de către guvernul Cioloș privind indicatorii tehnico-economici ai acestei investiții. În momentul în care am depus amendamentul am găsit și sursa de finanțare, dar mi s-a spus atunci să retrag amendamentul Ministerului Transporturilor, cu obiectivele care vor fi realizate începând din anul 2017. Nu am vrut să retrag amendamentul pentru că nu am avut încredere, dar, până la urmă, a fost respins. Anul acesta am putut vedea cu toții că nu s-a făcut nimic la acest drum. Am revenit cu amendamentul și în acest an, dar a fost respins și am fost anunțat că nu se mai face pe motiv că nu s-ar afla în master plan. Aceasta a fost explicația. Cei de la Drumuri știau că nu se va mai moderniza acest drum“.

Contractul de modernizare a DN 67 B a fost reziliat

Aceeași soartă are și DN 67 B Scoarța-Târgu Cărbunești-Drăgășani-Pitești, pentru care statul a semnat chiar și un contract de modernizare, care, ulterior, a fost reziliat: „Anul trecut am fost anunțat că se va rezilia contractul pentru modernizarea Drumului Național Scoarța-Târgu Cărbunești-Drăgășani-Pitești. Este un drum important care traversează patru județe. Este un drum care nu a fost modernizat de zeci de ani. Pentru acest drum era deja încheiat un contract, iar statul a cheltuit bani pentru întocmirea de studii de prefezabilitatea, fezabilitate, studii tehnice și mult timp pierdut. Nu mai înțelege nimeni nimic“, a mai precizat deputatul Dan Vâlceanu. Acesta a precizat că Ion Tudor, șeful Secției Drumurilor Naționale Târgu Jiu, știa de cele două drumuri naționale din Gorj care se află într-o stare deplorabilă nu vor mai fi modernizate: „Domnul Tudor știa de mai mult timp că nu se va mai face nimic, dar nu a mai spus nimic“.