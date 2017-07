Ediție bilingvă a cărții „În fiecare din noi, împreună”, autori Andrei Popete Pătrașcu și Dana Ștefania Brașoavă

O nouă ediție a cărții „În fiecare din noi, împreună” se află sub tipar zilele acestea, apărută sub semnătura lui Andrei Popete Pătrașcu în primăvara acestui an. Noua ediție a cărții, bilingvă, de această dată, este tradusă în limba engleză de Dana Ștefania Brașoavă, cei doi autori colaborând de-a lungul timpului și în cadrul altor proiecte literare.

Cartea „În fiecare din noi, împreună” propune un altfel de mesaj decât cel cu care Andrei Popete Pătrașcu și-a obișnuit cititorii în ultimii ani. Prin această carte, autorul simte nevoia să se reinventeze, să arunce, din când în când, o privire asupra lui însuși, „iar registrele pe care le captează se caută unele pe altele, împletindu-se în texte de o sensibilitate aparte. Această sensibilitate vine dintr-o fuziune a percepțiilor, amintirilor, „personajelor”, o „dispută” foarte serioasă cu ceea ce a rămas în memorie, dar și în sufletul captiv – un veșnic peregrin în căutarea fericirii”, așa cum mărturisește prof. Daniela Otilia Modoran, într-o prezentare a cărții.

În noua ediție bilingvă română-engleză, a cărții „În fiecare din noi, împreună / Within each of us, together”, îi stă alături Dana Ștefania Brașoavă, cea care reușește să păstreze nuanțele și conotațiile textului din limba română, respectând intențiile autorului, dar și criteriile proprii de traducere. O carte care se citește cu plăcere atât în limba română, cât și în limba engleză, nu poate să fie decât o carte reușită, asupra căreia cititorul revine cu aceeași empatie nedisimulată.

Referitor la autori și cartea lor, prof. Livia Elena Dumitrache scrie pe pagina ei de facebook că Andrei Popete-Pătrașcu se redescoperă pe sine, cu această nouă carte: „inițiatic, își caută locul într-un alt prezent, negociind cuvintele acolo unde gândurile se împart la doi. Este „în fiecare din noi, împreună” ceva din sufletul celuilalt, fiecare îndreptându-se spre o altă poveste, fără răspunsuri. Uneori drumul nu este nici scurt, nici lung, nici drept, nici întortocheat, parcurs cu sufletul în mâini, între două anotimpuri, până la ultimul cuvânt. Calitatea acestei cărți este dublată în noua ediție, de traducerile în limba engleză ale domnișoarei Dana Ștefania Brașoavă. Fără a se afla la prima colaborare cu autorul, aceasta se identifică afectiv cu mesajul textelor traduse, respirând aceeași lumină cu fiecare literă smulsă de pe albul hârtiei”.

Fragmente din cartea „În fiecare din noi, împreună / Within each of us, together”:

„Astăzi, mi-am luat inima în dinți și i-am spus: Vreau să căutăm împreună răspunsuri la întrebările pe care, de la o vreme, le ascundem unul de celălalt! Întrebările pe care și tu și eu le trăim, le gândim și le împărțim. Poate le simțim diferit, dar împreună. Tu, suflete, pe cele despre iubire, eu pe cele despre când ea nu o să se mai întrebe dacă ne este bine. Când nu va mai privi peste umăr și tu și eu ne vom uita lung la urmele pașilor ei, crezând că așa a fost să fie (…) În noi se ascund tăceri pe care am înțeles că e bine să le păstrăm fiecare pentru sine, eu sub cămașa proaspăt apretată, tu sub pretextul că se făcuse târziu pentru noi (…) Iar într-o zi, deși nu îți era străin răspunsul, m-ai întrebat: Mereu ne întoarcem la ce iubim sau la ce ne iubește? Voiai să știi de ne mai seamănă gândurile sau dacă o viață este suficientă pentru a afla răspunsul (…) Da, aș putea foarte bine să îmi trăiesc viața în timp ce te aștept. Aș putea să te visez mai des ca și când amândoi am împărți aceeași pernă, același suflet. Și toate acestea dacă aș ști că la capătul visului îți voi spune: Ești ultima pe care o voi uita!”