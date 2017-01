FACTURILE devin EXECUTORII! Gorjenii au datorii de 9 milioane de lei la Aparegio

Există și asociații de proprietari, dar și de locatari care înregistrează mari datorii către distribuitorul de apă Aparegio Gorj SA. Furnizorul încearcă să își recupereze debitele prin sistarea alimentării cu apă și executarea silită a datornicilor. Aparegio Târgu-Jiu are de recuperat aproximativ 9 milioane de lei. Pe lista rău-platnicilor se regăsesc asociaţii de proprietari, asociații de locatari, locuitori de la case, mai mulţi agenţi economici și așa mai departe. Din păcate, spun reprezentanții Aparegio, „unii cetățeni nu consideră apa la fel de importantă ca energia electrică şi gazele”, motiv pentru care plăţile către furnizorul de apă şi canal nu sunt făcute la timp. „Soldurile noastre la creanțele privind asociațiile de proprietari sunt mai mici, însă am ajuns în jurul a nouă milioane de lei, pe Târgu-Jiu, din aceștia avem cam patru milioane pe asociațiile de proprietari. Din păcate, am constatat că luna aceasta plățile au fost sistate și pe asociațiile datornice din municipiu și din Motru. Așa că vom trece la executarea datornicilor. Anul trecut am reușit să recuperăm creanțele prin metoda debranșării. Am dat și în judecată patru sau cinci asociaţii, dar nu avem ce să executăm. Vom avea grijă să debranșăm scările cu cele mai mari datorii. Avem o echipă care face controrizări individuale pe casa scărilor, ca să nu mai debranșăm în masă. Probleme sunt unde nu există contorizare individuală”, a spus Tiberiu Albu, director comercial al Aparegio Gorj.