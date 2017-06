Firma din Gorj unde salariul minim este de 800 de euro. Caută să angajeze zeci de tineri

O firmă din Târgu Jiu caută să angajeze aproximativ 30 de tineri. Este vorba de societatea MG Electric Automation din Târgu Jiu, care activează în domeniul robotocii industriale. Salariul minim în cadrul companiei este de 800 de euro.

Societatea este condusă de către Mihai Cârcei, de 36 de ani, fiul unui miner din bazinul Rovinari. Compania lui Mihai are, în prezent, 50 de salariați, majoritatea fiind tineri, și investește în prezent 500.000 de euro în construirea unui sediu modern în zona Liceului „Traian Vuia” din Târgu Jiu. Pentru început, firma vrea să angajeze zece specialiști în IT, în special pe partea de sotfware: „Vrem să pornim cu zece persoane tinere care doresc să învețe. Salariile pe care le oferim sperăm să fie motivante. Un softwarist bun va avea un salariu care va porni de la 2.000 de euro”, a spus Mihai Cârcei.

Salariul minim în compania cu sediul în Târgu Jiu este de 800 de euro. „Salariul basic pentru tinerii care vin în firmă și merg în deplasare pornește de la 800 de euro”, precizează Mihai Cârcei.

120 de angajați

Omul de afaceri vrea să ajungă la într-un timp scurt la 80 de angajați. Mihai Cârcei nu vrea să se oprească aici și își dorește să atingă un număr de 120 de angajați. MG Electric Automation a ajuns în prezent la o cifră de afaceri de două milioane de euro: „Am reușit să creștem fără datorii la bănci. În schimb, suntem o firmă care ținem banii în bănci. Suntem curtați, în schimb, de toate băncile. Am ajuns la o cifră de afaceri de două milioane de euro, dar ne dorim mult mai mult pentru că avea capacitate de lucru pentru cel puțin 80 de persoane. Țința noastră este undeva la 120 de persoane, dar problema este că nu găsim forță de muncă specializată. Ne dorim să plătim foarte bine, dar să avem oameni calificați. Cred că mai bine de 40% din angajații noștri au vârsta de sub 31 de ani”, precizează Mihai Cârcei.

Desfășoară activități în toată lumea

Firma de roboți industriali de la Târgu Jiu a reușit să-și facă un nume pe piața roboticii industriale. „Încet-încet am reușit să ne facem un palmares, pentru că e ca în construcții: faci o lucrare bună pentru cineva, te mai caută, apoi, și alți clienți. Ne-am axat foarte mult în ultima perioadă pe următoarele sectoare de activitate: farmaceutică, țigări, industrie alimentară, automotive și packaging”, ne explică Mihai Cârcei.

99% din activitățile desfășurate de firma lui Mihai sunt prestate în afara țării. A avut contracte în toată lumea, inclusiv în India, Arabia Saudită, Iran sau SUA. „Noi lucrăm pentru producătorii de mașini automate. Nu facem mentenanță. Punem în funcțiune utilaje noi care sunt produse în țări precum Germania sau Italia și sunt duse apoi în alte țări unde trebuie să funcționeze”, spune omul de afaceri.

Firma din Târgu Jiu, parteneră cu un mare producător de roboți industriali la nivel mondial

Una dintre cele mai mari companii din lume a cumpărat o parte din firma din Târgu Jiu. Este vorba de producătorul de roboți industriali IMA din Italia, care a dorit ca firma lui Mihai Cârcei să-i devină parteneră. „Acum trei an de zile am vândut 40% din firma mea unei companii italiene. Mi s-a propus de unuil dintre cei mai mari producători de mașini automate din lume, IMA, care are 38 de sedii în toată lumea. Lucrează în special la realizarea liniilor de producție în domeniul tutunului, farmaceutic și packaging. Aveam o serie de contracte cu acest mare producător și a fost mulțumit de colaborarea noastră. În ultimii ani, ei au crescut foarte mult. Au foarte mult de lucru și lucrează cu aumiți terți. IMA construiește mașini, nu face și cablaje. Apelează la societăție pe care le-au cumpărat, terțe, care fac parte din grup și asigura componenta de cablaje sau de software. Crescând, au cumpărat părți din societățile respective, dar au lăsat libertatea acestor firme: «Lucrezi pentru mine, dar nu pentru concurentul meu, crești cât vrei și cât poți. Mergi cu mentalitatea ta și nu vreau să devin proprietarul tău». Nu m-am gândit că o să dau lovitura cu această tranzacție, ci că este un pas important pentru firma mea. Înțelegerea a fost ca tot aportul de capital să fie investit în scule și personal. M-am bucurat să vină o firmă foarte mare către noi”.