Fotografie document cu strada unde funcționa CEC-ul pe vremea comuniștilor!

Imaginile document fac parte din istoria județului nostru, iar gorjeanul Ion Țîrlea este un colecționar al ilustratelor de odinioară. De curând, acesta a postat pe pagina sa de socializare o fotografie cu strada General Christian Tell în anul Revoluției. Aici se afla la acea vreme CEC-ul, iar în prezent își desfășoară activitatea o altă societate bancară. „Târgu Jiu, Strada General Christian Tell în primăvara anului 1989. În dreapta, în blocul din spate, cel ce are ultimul balcon acoperit cu ţiglă, la parter, pe partea opusă, funcţiona în acea vreme C.E.C-ul, acum, acolo, astăzi, are sediu Banca Transilvania. Maşini puţine, spaţiu berechet, iar în imagine apare şi nelipsita bară de covoare la care, adolescent fiind, exersa Tavi Ciobanu, cel care este şi sursa acestei imagini. Aștept din partea domniilor voastre (de prin cutiile cu amintiri ale bunicilor) și alte fotografii de prin Târgu Jiul și Gorjul de odinioară!”, a scris Ion Tîrlea pe pagina sa de Facebook.