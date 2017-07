Gorjeanul Cristian Turturea a terminat șef de promoție Școala de Agenți de Poliție de la Câmpina. „Am ales să vin în județul meu”

Cristian Turturea, în vârstă de 25 de ani, din comuna Mătăsari, a reușit să absolve Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina ca șef de promoție. Tânărul gorjean a avut cea mai bună medie dintre cei aproape 500 de absolvenți.

Cristian Turturea a absolvit, în anul 2010, Colegiul Tehnic Mătăsari, și a susținut examen la Școala de Agenți de Poliție, dar nu a fost admis, după care a optat pentru Facultatea de Electromecanică din cadrul Universității Petroșani, iar în anul următor a început să urmeze și cursurile Facultății de Drept de la Universitatea „Constantin Brâncuși”. „Mi-am dorit încă din liceu să devin polițist, dar nu m-am pregătit suficient și nu am reușit să intru la Școala de Agenți de Poliție. Am luat exemplul unui prieten care încercase de șapte ori să intre și până la urmă a reușit, iar el m-a încurajat. Am susținut examenul în anul 2015 și am fost admis. A fost o concurență destul de mare, de peste patru candidați pe loc”, ne-a povestit Cristian.

„A trebuit să prețuiesc fiecare moment”

Șeful de promoție a terminat Școala de agenți de poliție de la Câmpina cu media 9,93. Cristian Turturea ne mărturisește că perioada de doi ani petrecută în Școala de Agenți de Poliție a fost frumoasă, dar și dificilă pentru că a trebuit să se pregătească mereu și să se adapteze la viața strictă dintr-o școală militară: „Am avut foarte mult de învățat și nu prea aveam timp liber, așa că a trebuit să prețuiesc fiecare moment. Prima săptămână a fost mai greu până când m-am acomodat și a fost totul în regulă. Mi-a plăcut disciplina care este într-o școală de poliție și ar fi bine să existe și în alte instituții de învățământ, unde elevii nu mai sunt preocupați să învețe și lipsesc de la cursuri. La noi nu se punea problema de ținută sau de absențe de la ore. Niciodată nu a existat vreo absență. Disciplina din școala de poliție presupune, în primul rând, o responsabilizare a fiecăruia: să te pui seara în pat la oră fixă, să te trezești la oră fixă, să-ți respecți colegii, să nu vorbești urât, să te ocupi de curățenie”, ne povestește șeful de promoție.

Cel mai bun dintre cei 481 de absolvenți

Lună de lună, se întocmea un clasament cu cele mai bune rezultate. Media cu care Cristian Turturea a terminat școala a fost cea mai mare din promoția lunii iulie 2017, care a numărat 481 de absolvenți. „În fiecare lună se scotea clasamentul și se vedea cine e pe primul loc, în funcție de note. După ce am obținut media de școlarizare, am susținut examenul de absolvire, care a constat în patru probe: scris, ora, probă sportivă și tragere. Media de la examenul de absolvire s-a adunat cu media de școlizare și s-a împărțit. Am avut media de școlarizare 9,93, iar media de la examenul de absolvire a fost tot 9,93. Singura notă proastă în Școala de poliție a fost 8, care a fost și prima notă, la cursul de instruire militară din primul an și m-a tras în jos”, ne spune șeful de promoție.

„Am dorit să fiu pe meleagurile mele”

Cristian a optat să vină și să lucreze la el acasă, în județul Gorj. „La repartiție am intrat primul, având și media cea mai mare, am ales să vin în județul meu, pentru că dacă în viața mea nu nunt alături de oamenii lângă care am crescut, de mediul în care am trăit, de zona în care am copilărit, atunci la ce îmi folosește. Am dorit să fiu pe meleagurile mele. La școală ne-am pregătit în toate specializările și cred că m-aș descurca în orice domeniu”, a mărturisit șeful de promoție.

Ceremonia de absolvire a fost emoționantă

La ceremonia de absolvire au participat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, inspector general al Poliției Române și un secretar de stat din cadrul MAI. „Ne-au scos pe primii zece absolvenți în fața formației, am fost felicitați ni s-au oferit premii și ni s-a urat succes în activitate. A fost foarte emoționant. Am considerat că toată munca pe care am depus-o în cei doi ani a fost răsplătită și apreciată. O să-mi aduc aminte mereu de cei doi ani petrecuți la Școala de agenți de poliție”, ne spune șeful de promoție. Cristian ne mărturisește că vrea să facă pasul, după un timp, pentru a intra în rândurile ofițerilor.

Secretul reușitei

Munca și voința reprezintă secretul perfomanței lui Cristian, care a preferat să studieze, decât să se distreze cu prietenii: „Secretul notelor bune a fost vinerea, sâmbăta și duminica petrecute în sala de clasă la studiu, iar de luni până vineri, studiul de la ora 14.30 la 23.00, trezitul de dimineață de la ora 4.00 și din trei ocazii în care colegii m-au invitat să plecăm la munte sau la mare eu am acceptat doar una singură. Multă muncă și ambiție. Ce m-a determinat să învăț a fost să știu să îmi fac cât mai bine meseria la locul de muncă în care voi fi”, a precizat tânărul agent de poliție.