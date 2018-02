Gorjul, în alertă. Un copil de patru ani ar fi murit de meningită la Motru, iar alți doi prezintă simptome asemănătoare

Alertă în Gorj după ce un minor a decedat ieri în spitalul din Motru. Primele date stabilite de medici arată că micuțul de numai patru ani suferea de meningită, o boala contagioasă cu un debut fulminant. Politiștii gorjeni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Părinții au ajuns cu minorul la secția de primiri urgențe, ieri, la prima oră a dimineții. Din declarațiile medicilor, starea de sănătate a micuțului s-a înrăutățit rapid și în ciuda eforturilor depuse, copilul a decedat. „Copilul avea patru ani și a venit la Urgență în stare gravă, cu insuficiență respiratorie acută, febră, dureri de cap și purpura. La scurt timp după prezentarea sa la spital pacientul a intrat în stop-cardiorespirator și manevrele de resuscitare nu au reușit. Din spusele părinților a fost o evoluție rapidă, nu suferea de mult timp, de câteva ore și s-a agravat brusc starea de sănătate și acasă. După ce a fost preluat pacientul de către Serviciul de Medicina Legală am făcut dezinfecție generală și după trei ore am deschis din nou activitatea în urgență. Nu am mai avut în ultima perioadă cazuri de acest fel. Până la confirmare de către medicii legiști noi luăm în calcul suspiciunea de meningită”, a declarat managerul spitalului din Motru, Alin Efrim.

Politiștii au deschis dosar penal

Corpul neînsuflețit al micuțului a fost ridicat de reprezentanții IML Târgu Jiu pentru efectuarea necropsiei. „Este suspect de meningită. Nu prezenta urme de violenţă. Joi dimineaţa, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au fost sesizaţi de un reprezentat al spitalului cu privire la faptul că, la unitatea de primiri urgenţe, a fost adus, de către părinţi, un copil de patru ani, care prezenta pete violacee pe corp. La scurt timp, copilul a intrat în stop cardio-respirator şi nu a mai putut fi salvat. În caz se efetuează cercetări pentru moarte suspectă”, au declarat reprezentanții IPJ Gorj.

Grădinițele închise

La spital au ajuns, ieri, încă doi minori care prezentau aceleași simptome. Autoritățile locale din Motru au luat decizia de a închide astăzi unitățile de învățământ preșcolare pentru a-și luat toate măsurile de siguranță. „Am luat decizia împreună cu directorul grădinței Nr. 1 si directorul grădiniței Nr. 7 ca mâine copii să nu vină program, nici cei de la creșă. Unitățile vor intra într-un program de dezinfecție. Vom dezinfecta toate spațiile și vom curăța și vom recomanda părinților să meargă cu copii la un control la medicii de familie pentru evitarea unor evenimente neplăcute”, Gigel Jianu- primar Motru.

Între timp și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au demarat o anchetă epidemiologică.