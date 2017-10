Întârzieri la plata salariilor cadrelor didactice la Turburea și Țicleni

Cadrele didactice de la mai multe școli din județul Gorj își primesc salariile cu o întârziere chiar și de trei săptămâni. Această situație se înregistrează în special la școlile cu un număr mic de elevi și este determinată de faptul că nu sunt organizate în timp util ședințele consiliilor locale pentru aprobarea rectificărilor necesare.

„Fondul de salarii se stabilește în funcție de costul per elev de numărul copiilor. Sunt unități școlare cu 120-130 de copii și altele care au peste 1.000 sau chiar 2.000 de copii. La aceste unități, fondul de salarii este suficient, având acest cost standard pe elev. Având o școală mică cu copii puțini, automat și fondul de salarii este mai mic și banii necesari pentru plata salariilor până la sfârșitul anului se termină. Circuitul este următorul: școala constată că nu mai are bani și face o solicitare la Inspectoratul Școlar, care aprobă în Consiliul de Administrație, rectificarea bugetară și ia de la alte unități, transmite la Finanțe, care anunță primăria. De regulă, salariul se acordă în învățământ între 5 și 15 ale fiecărei luni. Ca să se facă rectificarea bugetară transmisă de Finanțe e nevoie de aprobarea Consiliului Local, dar dacă ședința este către sfârșitul lunii se amână plata salariilor. Aceste întârzieri sunt din cauza Consiliilor Locale, pentru că sunt consilieri care nu doresc ca ședința să fie organizată mai devreme“, a explicat Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj.

O altă metodă de plată a salariilor

Potrivit liderului de sindicat, astfel de probleme s-au înregistrat luna trecută la Bumbești Pițic, iar în această lună se înregistrează Țicleni și Turburea. „La Turburea este iar o problemă. Din câte am înțeles acolo este o problemă cu conducerea Primăriei care solicită conducerii școlii renunțarea la sporul pentru condiții vătămătoare. Cele mai mari întârzieri la plata salariilor au fost de două-trei săptămâni“, a precizat liderul de sindicat. Constantin Huică spune că sindicatele din învățământ au cerut schimbarea modului în care se asigură banii pentru salarii: „Am reușit să înaintăm o discuție cu Ministerul Educației, Ministerul de Finanțe și Guvernul ca banii să nu mai fi alocați prin intermediul consiliilor locale și să se renunțe la costul standard per elev, iar banii să vină direct de la minister către Inspectoratul Școlar. Atunci, la început de an școlar sau calendaristic se cunoaște exact situația cadrelor didactice de la nivelul fiecare școli“.