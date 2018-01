Jandarmii gorjeni au rezultate de excepție, dar sunt trimiși să facă rost de bani pentru investiții

Jandarmii gorjeni au avut un an de foc în 2017. Aceștia au asigurat ordinea la peste 20 de proteste, au executat aproape 1.000 de mandate de aducere la instanțele de judecată și au participat, alături de polițiști, la peste 4.000 de misiuni pentru prevenirea criminalității stradale. Datele au fost prezentate în cel mai recent bilanț, la care au luat parte inclusiv șefi din structurile centrale ale Jandarmeriei. Din păcate, jandarmii de la Gorj au primit și vești proaste de la superiori – au fost puși să acceseze fonduri externe dacă vor să se doteze cu tehnică modernă.

În 2017, structurile de ordine publică ale IJJ Gorj au executat 270 de misiuni de asigurare a ordinii publice la adunări cu public numeros, 23 misiuni la manifestații de protest și au constatat un număr de 86 fapte penale. Acestor cifre li se adaugă și 4.038 misiuni în sistem integrat, fiind constituite peste 10.000 de patrule mixte jandarm-polițist, precum și paza a aproape 200 de kilometri de conducte petroliere. „Efortul prioritar al structurilor unității a fost concentrat pentru realizarea obiectivului fundamental al instituției, și anume apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private. Ca obiectiv imperativ, noi trebuie să oferim societății garanția legalității, corectitudinii și imparțialității, clădite pe o cultură civică validă și profesională corectă, cu respectarea valorilor morale, conștienți fiind că cetățenii așteaptă un comportament obiectiv, echidistant, profesionist și competent din partea noastră”, a declarat colonelul Eugen Țambrea, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, la ședința de bilanț de vineri.

„Bugetul pentru investiții este sub 10 milioane de lei”

Deși cifrele din bilanț le sunt favorabile jandarmilor gorjeni, iar toți șefii de instituții publice i-au lăudat pentru asigurarea ordinii și liniștii publice la nivelul județului, 2018 se anunță un an greu pentru aceștia. Prezent la ședința de bilanț, colonelul Robert Constantin Matei, directorul Direcției Logistice din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, i-a trimis pe Țambrea și subalternii săi să caute fonduri externe dacă vor să se modernizeze. „Așa cum știți, bugetul Ministerului de Interne și, în speță, bugetul Jandarmeriei, nu este niciodată suficient, pentru că nevoile noastre sunt mult mai mari decât ni se alocă. Vreau să vă rog să căutăm soluții pentru a aduce bani la buget și din alte surse, și mă refer la fonduri externe nerambursabile. Dacă ne uităm în bugetele anilor anteriori pentru investiții, vedem o scădere de la an la an în tot ministerul. La noi, la jandarmi, dacă în perioada 2014-2016 bugetul a fost undeva la 30 de milioane de lei pentru investiții, anul acesta este sub 10 milioane de lei”, a transmis Robert Constantin Matei.