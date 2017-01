La 18 ani a avut primul job ca programator! Tânărul este olimpic la Informatică și a fost numit secretar în Consiliul Elevilor!

Este pasionat de informatică și chiar a reușit să aibă primul job datorită acestui domeniu. Bogdan Ionuț Ilie, elev al Colegiului Național „Spiru Haret”, este unul dintre tinerii care pot fi un exemplu pentru tânăra generație. Este un elev responsabil, cu dorință de a evolua, iar rezultatele sale au fost recunoscute de-a lungul timpului la olimpiadele unde a participat. De la toate a obținut premii, iar pentru că informatica este tot ceea ce contează, adolescentul vrea să devină programator.

La doar 18 ani, Bogdan Ionuț Ilie a avut deja primul job ca programator, are medalii la olimpiade și a lucrat și ca voluntar. „Am participat la Info-Oltenia în 2014 şi 2016 unde am obţinut premiul II şi Menţiune, la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei, etapa naţională, în 2015 şi 2016 unde am obţinut o Medalie de Bronz, la Olimpiada de Informatică, faza naţională şi la Concursul Judeţean „Spiru-Haret” unde am terminat pe poziţia a doua. Nu cred că pot clasifica concursurile după dificultate, dar cea mai importantă reuşită a fost prima diplomă obţinută la concursul interjudeţean Info-Oltenia, care a fost şi primul concurs de informatică la care am participat (…) Am fost voluntar la Centrul Europe Direct Gorj. Datorită informaticii am reuşit să am primul job. M-am angajat la Soft-Tehnica, firmă pentru care am lucrat ca programator câteva luni. A fost o experinţă interesantă care m-a făcut să îmi formez o idee, o viziune despre cum va arăta viitorul meu apropiat. De asemenea, am avut de învăţat foarte multe lucruri despre acest domeniu, lucruri care, cu siguranţă, îmi vor fi folositoare mai devreme sau mai târziu. Acum, în urma acestei experienţe, pot spune că aceasta este vocaţia mea, cariera pe care vreau să o urmez: cea de programator”, a declarat Bogdan Ilie, elev al Colegiului Național „Spiru Haret”.

Olimpicul este și secretar în Consiliul Județean al Elevilor, așa că se implică activ în problemele tinerilor. „O primă problemă o reprezintă numărul prea mare de elevi dintr-o clasă. Din punctul meu de vedere, numărul maxim de elevi dintr-o clasa ar trebui să fie 20. În acest caz, profesorul ar avea un control mai bun asupra orei. Lipsa investiţiilor din școli este o problemă cu care ne confruntăm la nivel naţional. O altă problemă cu care se confruntă elevii care au rezultate deosebite este reprezentată de întârzierea sau chiar absenţa burselor școlare. (…) Cred că învățământul românesc are cadre didactice competente, bine pregătite, dar cum fiecare pădure are uscăturile ei şi în sistemul de învăţământ au patruns persoane care nu au nicio legătura cu această slujbă. Cred că un prim pas pentru modernizarea sistemului de învățământ românesc ar consta în recondiţionarea şcolilor, să poţi să faci informatică din orice colţ al ţării, indiferent dacă ai o situţie financiară care îţi permite sau nu, să poţi să faci experimente la fizică, chimie, biologie în orice şcoală, şcolile să devină un loc primitor, o a doua casă pentru elevi. Toate lucrurile acestea s-ar putea întâmpla cu o implicare mai activă a părinţilor și a elevilor, care să vină cu propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii la şcoala. Şcoala ar trebuie sa se plieze pieţei de muncă, cerinţelor din societate”, a mai precizat Bogdan Ilie. Tânărul vrea să studieze la Universitatea din București, Facultatea de Matematică şi Informatică, specializarea Informatică.