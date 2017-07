Liviu Andrei: „Nu cred că trebuie să punem stavilă oamenilor, ci din contră“

Scandalul generat de Ordinul 194 privind accesul în Palatul Administrativ a continuat şi ieri. Fostul Prefect al judeţului Gorj şi subprefect al capitalei, Liviu Andrei, a precizat că a primit şi el anumite indicaţii în această direcţie, dar că nu le-a pus în aplicare: „Ni s-a indicat că ar fi bine să securizăm instituţiile de stat din teritoriu, inclusiv Palatele Administrative în care funcţionăm. Am preluat acestă chestiune, dar nu am achesat la punctul de vedere al ministrului. L-am sunat şi i-am spus că nu este de bun augur pentru judeţul Gorj. Trebuia să punem la intrare turnicheţi. Am refuzat, iar ministrul a mers pe mâna mea. Am văzut ordinul şi l-am studiat cu mare atenţie. Din păcate, sunt câteva stavile în ordinul respectiv, iar cetăţenilor nu le va conveni situaţia. Cred că ordinul a fost dat ca urmare a unor discuţii care au avut loc la nivel naţional. Dacă a dat acest ordin doar în urma discuţiilor care au avut loc în interior, cred că trebuie să reflecteze la acest ordin şi să se renunţe la unele puncte“.

„Se va renunţa la anumite puncte“

Liviu Andrei a spus că are o ţinută corespunzătoare şi că nu va accepta o anumită normă: „Eu cred că am o ţinută corespunzătoare. Eu aşa mă îmbrăc şi mă îmbrac aşa cum doresc. Nu am avut complexe vis-a-vis de îmbrăcămintea mea. Dacă cineva are ceva cu mine că nu am ciorapi, nu am, pentru că aşa se poartă, umblu la pantaloni casual, iar dacă mă pune cineva să vin în cămaşă cu mânecă lungă pe căldura aceasta nu o să mă îmbrac în vecii vecilor. Eu cred că într-un timp foarte scurt se va renunţa la anumite puncte“.

Liviu Andrei susţine că oamenii trebuie să vină într-un număr mare: „Palatul Administrativ este ca un muzeu şi trebuie vizitat de toată lumea. Nu cred că trebuie să punem stavilă oamenilor, ci din contră“.

În Palatul Administrativ nu se mai poate intra decât cu o ținută decentă, fără pantaloni scurți sau fustă scurtă, iar cetățenii nu pot să ajungă la serviciile de care au nevoie decât cu aprobarea funcționarilor și nu pot circula decât însoțiți.