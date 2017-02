Lucrările la centura Târgu-Jiului, ÎNTÂRZIATE! Când ar putea fi gata

Ion Tudor, șeful Secției Drumuri Naționale Târgu-Jiu, a declarat că marți, la Consiliul Județean Gorj, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor care pot să pună umărul la continuare lucrărilor la varianta ocolitoare. Acesta spune că întâlnirea a avut loc la solicitarea constructorului pentru a face analiza lucrărilor acestei investiții. Ion Tudor a declarat că dacă, până în primăvară, vor fi demolate toate casele, centura ocolitoare ar putea fi gata până la sfârșitul anului sau până în primăvara viitoare. „De organizarea întâlnirii s-a ocupat CJ. S-au făcut pași mari. Avem 3 imobile deja demolate. Mai avem o situație delicată pe Amaradiei, doamna notar Badea, care mi-a spus că banii sunt puțini. Dânsa se va judeca. (…) Oamenii care au nemulțumiri trebuie să se adreseze instituțiilor abilitate (…). Domnul senator Cârciumaru mă sună mereu să mă întrebe de cum merg lucrările. (…) Am identificat proprietarii de la Romanești, au găsit acte, cei de la Cadastru au urgentat lucrările. Lucrările au reînceput la Bălești, sub nivelul solului, pe zona Iezureni. Oamenii trebuie să aibă încredere că noi gândim cu sufletul când vine vorba de demolări. Dacă nu ar fi problemele din instanță, dacă la 1 martie ar fi toate casele și anexele demolate, cred că am reuși să finalizăm lucrarea într-un an. Lucrările sunt întârziate, termenele se stabilesc și se modifică, căci întâmpinăm obstacole care nu depind de noi”, a spus Ion Tudor, șeful SDN Târgu-Jiu.