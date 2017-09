Medic terorizat de șefa de la Secția Neurologie a Spitalului Județean Târgu Jiu! „Nu mai vreau să fiu umilită, călcată în picioare”

Un medic al Spitalului Județean Târgu Jiu face dezvăluiri incredibile cu privire la activitatea sa. Neurologul Cristina Căliman reclamă șefa de Secție a SJU și susține că în ultimii ani a lucrat sub teroare, fiind umilită și jignită deseori de către Maria Zegrean. Cea din urmă i-ar fi încălcat inclusiv drepturile pe care le are ca angajat al unității spitalicești, refuzându-i dreptul de a merge la cursuri de formare profesională sau de a pleca în concediul pe care îl anunțase cu mult timp în urmă.

Ajunsă la limita răbdării, medicul Cristina Căliman povestește ce ofense a fost nevoită să suporte în ultimii ani. „Nu mai vreau să fiu umilită, făcută proastă, călcată în picioare, târâtă pe la Poliție cu reclamații puerile făcute de această doamnă doctor Zegrean. Am tăcut trei ani jumătate, dar chiar nu se mai poate. Sunt făcută proastă și batjocorită cum are dumneaei chef. O proastă nu ia Bacalaureatul a treia din Liceul «Tudor Vladimirescu», nu ia mențiune la Olimpiada Naționala de Limba română, nu are bursa de merit cu 10 pe linie ultimii trei ani de facultate, nu ia examen de specialitate cu 9,25 cu academicianul Popa la București, nu ia primariatul fiind prima cu 9,88. Și nu poate prezenta referințe excelente de la mai mulți șefi de secție din Franța. Dar da, poate sunt o proastă pentru ca de trei ani jumătate înghit umilințe și jigniri. Azi am ajuns pe fundul prăpastiei”, a precizat medicul Cristina Căliman.

Șocant este faptul că medicul neurolog Cristina Căliman a ajuns în situații tragi-comice din cauza șefei sale care a reclamat-o la Poliție că ar fi băgat gumă în yala unei uși de pe secție. „Să mă vedeți pe la Poliție dând declarații că nu fur foi de observație, nu sechestrez și nu bag gumă în yala. Mi-a fost rușine de mila din ochii celor care mă «anchetau». În final, soluția a fost că nu există faptele reclamate de doamna doctor”, a mai precizat neurologul Cristina Căliman.

În urma umilințelor suferite și a drepturilor care i-au fost încălcate, neurologul Cristina Căliman s-a adresat Comitetului Director al Spitalului Județean Târgu Jiu, însă în zadar. Șefa sa, Maria Zegrean, a dovedit că sfidează conducerea unității medicale și a refuzat să modifice un grafic defavorizant pentru dr. Căliman, cea din urmă declarând că va face toate demersurile necesare pentru a-și face dreptate întrucât nu mai suporta batjocura de care are parte în ultimii ani.