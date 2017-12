Medicii de familie amenință că nu mai consultă pacienți! Doctorii își cer drepturile

Medicii de familie din mai multe judeţe au protestat, ieri, fiind nemulţumiţi de subfinanţarea asistenţei medicale primare din România, dar şi de imposibilitatea acestora de a-și practica după carte meseria. La Gorj, nemulțumirea medicilor este la fel de mare, doar că, din cauza unei comodități ieșite din comun, cei vizați nu s-au deranjat să iasă în stradă. Acțiunea anemică a medicilor gorjeni a constat într-un memoriu depus la Prefectura Gorj de către președintele Asociației Patronatului Medicilor de Familie (APMF) din Gorj, Mihai Moisescu.

Dacă în alte județe medicii de familie și-au strigat nemulțumirea în stradă, în Gorj atmosfera a fost una pașnică. Mai exact, protestul s-a rezumat la un singur om care a mers la reprezentantul Guvernului în teritoriu, respectiv prefectul Ciprian Florescu, căruia i-a înmânat un memoriu. „În Gorj am considerat că ajunge întâlnirea cu domnul prefect. Am depus un memoriu domniei sale în care am evidențiat patru probleme majore ale medicinii de familie. Domnul prefect mi-a promis că doleanțele noastre vor lua imediat drumul Ministerului Sănătății, CNAS dar și al parlamentarilor gorjeni. Prima problemă pe care o avem este cea a finanțării. A două problemă este cea a programului cadru care este o imbecilitate. Dorim un contract cadru conform noului cod civil, nu o aiureală. Pe acest contract cadru nu mai vrem să activăm. Acest contract cadru nu e făcut de medici ci de niște funcționari de la Casă și în fiecare an se folosește Copy –Paste, Copy- Paste și, câteodată, se mai bagă și câte o prostie. O a treia problemă este cea a concediilor medicilor de familii. Noi nu avem concedii de odihnă. Dacă plecăm undeva trebuie să lăsăm medic în schimb, de unde? Este problema CAS-ului să găsească medici disponibili. Eu nu am avut concediu de 10 ani de zile”, a declarat președintele Mihai Moisescu.

Vrem drepturi egale între medici

O altă problemă invocată de medicii care activează în domeniul medicinii de familie face referire la faptul că sunt marginalizați. Mihai Moisescu vorbește despre drepturi acordate preferențial celor ce lucrează în domeniul sanitar. „Ultima problemă este puțin mai delicată. În legile sanitare din România există un articol, 419, și o literă, f, în care se spune că medicii din România au dreptul la asistență medicală gratuită. Medicii din spital nu-și plătesc asistența socială noi, în schimb, medicii de familie plătim tot. Nu e normal să beneficiem de aceleași drepturi?”.

3000 de pacienți, zilnic în Policlinică

Medicii amenință că dacă nu vor fi luați în seamă, în plină iarnă vor refuza să mai ofere servicii pacienților aflați în grija lor. „Dacă nu vom fi luați în seamă, la 1 decembrie medicii de familie nu vor mai semna contracte noi cu asigurările de sănătate. Asta înseamnă în Gorj minim 3000 de oameni care vor merge în Policlinică și vor bate fiecare la câte un cabinet fără să știe exact unde trebuie să apeleze. Noi vom lua banii în ianuarie pentru luna decembrie așa că o șantajare că nu vom lua salariul nu ne interesează”, a conchis medicul.