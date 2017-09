MEDIEREA -un alt fel de „TRATAMENT” al conflictelor în caz de malpraxis medical

Pentru faptul ca medierea presupune o abordare impartiala, iar mediatorul gestioneaza conflictul in egala masura, atat din perspectiva pacientului, cat si a personalului medical sau a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, aceasta procedura reprezinta o oportunitate pentru toate partile implicate intr-un conflict/litigiu.

MEDIEREA ESTE UN DREPT al tuturor celor care sunt parte intr-un conflict sau litigiu.

Ce este MEDIEREA?

MEDIEREA este o activitate de interes public, extrajudiciara, fiind instituita prin Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept scop rezolvarea unor conflicte/litigii pe cale amiabila, cu ajutorul unei persoane specializate – mediatorul, in afara salilor de judecata, cu costuri reduse si in conditii de confidentialitate.

Ce este MALPRAXISUL MEDICAL?

MALPRAXISUL MEDICAL este definit de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii ca fiind eroarea profesionala savarsita în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare sau farmaceutice.Astfel, conform reglementarilor legale, si cazurile de malpraxis medical se pot solutiona pe calea medierii, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura.

Ce este NOU?

Ca urmare a protocolului de colaborare semnat intre Consiliul de Mediere si Asociatia „Colegiul Pacientilor”, victimele malpraxisului medical pot solicita solutionarea disputelor prin procedura medierii, intr-un sistem conceput astfel:Colegiul Pacientilor pune la dispozitia cetatenilor un serviciu de suport in caz de malpraxis, pentru solutionarea litigiilor dintre pacienti și cadrele medicale sau institutiile medicale. Sesizarea cetatenilor va fi analizata de specialiștii din cadrul Colegiului Pacientilor, aceasta urmand a fi ulterior îndreptata catre Consiliului de Mediere. Pentru mai multe informatii, accesati link-ul:https://colegiulpacientilor.org/malpraxis/

Consiliul de Mediere centralizeaza și redistribuie sesizarile de malpraxis medical în teritoriu, la Corpul Profesional al Mediatorilor din fiecare Judej (CPMJ), în functie de domiciliul petentului. Mai departe, fiecarui CPMJ îi revine obligatia de a anunta despre cazurile sesizate mediatorii autorizati si activi din judetul respectiv, pentru ca acestia sa contacteze persoana în cauza în maximum de 7 zile lucratoare de la momentul transmiterii formularului de contact. Pentru mai multe informatii, accesati: www.cmediere.ro



CAND poate avea loc medierea cauzelor de malpraxis medical?

Înaintea declansarii unui proces in fata instantelor de judecata – aici discutam de un conflict “nejuridicizat”.Oricand dupa inceperea unui proces in fata instantelor de judecata – aici discutăm de un conflict “juridicizat” ( litigiu ).

CINE poate initia medierea in cauzele de malpraxis medical?

Una (oricare) dintre partile din conflic/litigiu – iar mediatorul face demersurile necesare pentru a aduce la masa medierii celelalte parti. Toate partile – atunci cand acestea considera ca in conflictul/litigiul lor au nevoie de un profesionsit care sa ii ajute sa ajunga la o INTELEGERE (Acord de Mediere)

Care sunt AVANTAJELE si BENEFICIILE?

Timpul si flexibilitatea – reprezinta un prim avantaj deoarece procedura medierii permite ca stabilirea intalnirilor, sedintelor de mediere sa se faca in funcie de disponibilitatea de timp si de rapiditatea cu care se doreste rezolvarea conflictului de catre partile implicate. Sedintele de mediere se pot desfasura atat la biroul mediatorului, dar si la domiciliul pacientului sau la unitatea medicala unde isi desfasoara activitatea personalul medical in cauza. De regula, in urma a cateva ore de discutii, se contureaza o directie sau chiar o solutie a disputei respective.

Costurile reduse – atat din punct de vedere financiar, cat si emotional. In privinta costurilor banesti, onorariul mediatorului se negociaza in functie de numarul de parti implicate, de compexitatea cazului, de volumul de munca si de alte resurse consumate insa, daca ne raportam doar la valoarea taxei judiciare de timbru (OUG nr. 80/2013), avantajul financiar al partilor este evident.In mediere, pe langa negocierea in termeni financiari sau juridici, lucram cu fondul uman, cu OMUL, adica, omul si medicul care ne alina suferinta si omul si pacientul care se indreapta cu toate sperantele pentru a-i fi alinata suferinta. Posibilitatea purtarii acestui dialog asistat clarifica, produce empatie si, de cele mai multe ori, conduce la o intelegere in privinta conflictului sau litigiului.

Confidentialitatea – este prevazuta prin lege, ea fiind dublata prin ACORDUL DE CONFIDENTIALITATE care este semnat odata cu contractul de mediere. Astfel, mediatorul, partile implicate si, dupa caz, avocatii sau reprezentantii acestora se obliga sa pastreze confidentialitatea, atat in privinta documentele prezentate, cat si a discutiilor purtate. Un beneficiu al confidentialitatii este PROTEJAREA IMAGINII, atat a pacientului, dar mai ales a medicului

– Evitarea raspunderii disciplinare, administrative, civile si/sau penale a personalului medical – toate aceste tipuri de sanctiuni se pot evita sau inlatura, atunci cand cazul de malpraxis medical se solutioneaza prin mediere.

– Situatie de „castig-castig” – deoarece medierea este procedura in care, prin ajungerea la o INTELEGERE (Acord de Mediere), toate partile castiga. In cazul malpraxisului medical, pacientul isi recupereaza mai repede prejudiciul moral sau/si material, iar personalul medical, furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare sau farmaceutice isi protejeaza imaginea si poate evita sau inlatura sanctiuni disciplinare, administrative, civile si/sau penale, in anumite cauze.

În concluzie, important este sa fie cunoscute si intelese avantajele si beneficiile medierii, acestea contribuind la decizia partilor de a rezolva amiabil conflictul sau litigiul.

ADELA SGONDEA, MEDIATOR (AUTOR)