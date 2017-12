Ministrul Sănătății, asigurat că „secția groazei” de la Spitalul Județean va fi modernizată de urgență. S-au zugrăvit saloanele!

Dezvăluirile privind ororile de care au parte gorjencele internate la secția de obstetrică-ginecologie a Spitalului Județean au ajuns la urechile ministrului Sănătății. Acesta a purtat o discuție despre „secția groazei”, așa cum o denumesc pacientele, cu președintele Consiliului Județean. Cosmin Popescu l-a asigurat pe șeful Sănătății că instituția pe care o conduce are fondurile necesare unei modernizări de urgență, iar procedura va fi reluată chiar la începutul anului 2018. Între timp conducerea spitalului a trecut la cârpeli prin mutarea mobilierelor dintr-un salon în altul și zugrăvirea pereților scorojiți.

Secția de obstetrică-ginecologie este în această perioadă, atât cât se poate, sub lupa echipelor de control. Direcției de Sănătate Publică Gorj are sarcina de a monitoriza activitatea instituției. Din păcate, problemele nu le sunt străine inspectorilor DSP care lucrează în aceiași curte a spitalului dar care, păsuiesc de cele mai multe ori aplicarea unor sancțiuni. Și de această dată vorbim despre noi termene de reabilitare a unității.

„Sunt nereguli pe care le știam”

Prin purtătorul de cuvânt, Direcția de Sănătate Publică recunoaște că problemele scoase la iveală de mămicile disperate nu sunt o noutate. Însă chiar și așa a fost nevoie de o decizie a ministrului Sănătații pentru ca în teritoriu inspectorii gorjeni să dispună zugrăvirea unor pereți. „Sunt nereguli pe care colegii mei le știau pentru că există într-un plan de conformare. Spitalul are termen până în februarie a anului viitor să repare toate deficiențele constatate. În urma controlului efectuat nu s-au depistat nereguli în ceea ce privește regulile de igienă, dezinsecția și dezinfecția secției”, a declarat Elena Pițian purtătorul de cuvânt al DSP Gorj.

„Nu mai sunt condițiile de atunci”

Conducerea unității se bate cu pumnul în piept că a trecut la acțiune. Gigel Capotă afirmă că, în mare parte, problemele au fost remediate. S-a umblat la mobilier, s-a zugrăvit un salon și condițiile brusc au devenit mai decente. „Noi am luat măsurile de urgență. Am amenajat două saloane în regim de urgență, le-am zugrăvit, le-am reabilitat și le-am dotat cu paturi. Am tras oxigen la trei saloane și la o sală de tratament. S-a făcut remedierea la ferestre, nu mai sunt condițiile care erau atunci. Termenul de la DSP nu se referă la reparația capitală”, a declarat conducerea spitalului”.

La vederea reparațiilor nici măcar medicii nu au fost entuziasmați. Angajații speră ca reabilitarea să nu se termine aici. „Au început igienizările. Sperăm ca aceasta încercare de reparație să nu se oprească aici. Sperăm să putem spune că secția respectă niste minime norme de igienă”, a declarat ginecologul Adrian Tetileanu.

O nouă licitație

Mărturiile femeilor internate în secția de obstetrică-ginecologie, care au parte de aparatură învechită și condiții nedemne de un spital județean, l-au făcut pe ministrul Sănătății, Florian Bodog, să dispună un control de urgență la Târgu Jiu. Președintele Consiliului Județean, Cosmin Popescu, spune că a purtat discuții cu oficialul de la București și i-a transmis că instituția pe care o conduce încearcă de mai mult timp să rezolve aceste probleme. În primele zile ale anului 2018 va fi reluată procedura pentru modernizarea secției obstetrică-ginecologie. „Am avut o discuție cu domnul ministru Bodog chiar în dimineața în care au apărut acele elemente. Conducerea Spitalului Județean va lua toate măsurile astfel încât în această perioadă de două-trei luni de zile lucrurile să intre în normal și să nu fie afectată activitatea secției de ginecologie. Sperăm ca pe data de 20 să avem ofertanți pentru documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, să nu mai avem surpriza neplăcută pe care am avut-o de trei ori și să procedăm la întocmirea acestei documentații, să intrăm în linie dreaptă”, a declarat președintele CJ Gorj.

„Bugetul județului este micuț”

Cosmin Popescu recunoaște ceea ce gorjenii știu demult, că preluarea spitalelor de către autoritățile publice locale s-a făcut în mod deficitar, iar finanțarea respectivelor unități a pus o presiune prea mare pe bugetele locale. „Obligația noastră este să punem lucrurile în ordine și să avem condiții bune pentru această secție și nu numai. Știți și dumneavoastră că spitalul este vechi, predarea din 2010 a fost făcută așa cum a fost făcută… De-a lungul timpului, statul trebuia să investească, pentru că nu numai în Gorj găsim această problemă, ci în toată țara. Bugetul județului este micuț, bugetul Ministerului Sănătății este îndreptat cu precădere către tratamentul pacienților și trebuie să găsim și alte soluții financiare, astfel încât să nu avem probleme ca acestea relatate de dumneavoastră. Banii îi avem alocați și o să îi alocăm și în bugetul anului 2018, încât secția de ginecologie să fie reabilitată și să fie o secție normală”, a mai adăugat președintele Cosmin Popescu.