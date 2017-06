Ministrul Turismului: „Vom semna un protocol cu toate Consiliile Județene, cu fiecare în parte”

Autoritățile din Gorj s-au întâlnit, marți, cu ministrul Turismului, Mircea Dobre. La Prefectura Gorj a avut loc o dezbatere în cadrul căreia s-a discutat despre potențialul turistic al județului Gorj, dar și despre soluții care să ducă la creșterea numărului de turiști. La discuții au fost invitați primari ai unităților administrativ teritoriale cu potențial turistic, operatori economici de turism și cabanieri sau proprietari de pensiuni din județul Gorj.

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, a participat marți la Târgu-Jiu la o întâlnire au autoritățile locale și județene, dar și cu primari ai localităților cu potențial turistic. La întrevederea cu ministrul au participat și reprezentanți ai operatorilor de turism din zona Rânca și din județ, cu toții implicați în activitatea de turism. S-a discutat despre obiectivele de investiții, modalități de găsire a unor soluții de creștere a vizibilității ofertei turistice locale la nivel regional, național și internațional cu ajutorul și sprijinul Ministerului Turismului. În perioada următoare, va fi semnat câte un protocol cu toate Consiliile Judeţene din ţară pentru a stabili care sunt priorităţile fiecărei zone în parte, şi că “se va începe argumentat o promovare a traseelor turistice”.

„Gorjul este unul dintre cele mai importante județe cu un potențial turistic care acoperă toate ramurile. Judeţul Gorj reprezintă, din punct de vedere turistic, o importanţă deosebită. Se îmbină foarte bine tot ce înseamnă turism cultural cu cel clasic, chiar şi cu turismul balnear. Este un judeţ binecuvântat din acest punct de vedere deoarece are aproximativ toate formele de turism care pot exista în România şi toate aceste forme, cele mai importante, le găsim chiar în acest judeţ. Am dezbătut cu cei prezenţi, am discutat despre masterplanul de investiţii, despre legea turismului, şi despre alte aspecte privind organizarea activităţii de turism în România. Vom semna un protocol cu toate Consiliile Județene, cu fiecare în parte și și vom stabili care sunt prioritățile, vom începe argumentat o promovare a traseelor turistice. Legea turismului va fi dezbătută public. Voi mai participa la astfel de dezbateri. (…) În masterplanul Ministerului Turismului vor fi incluse și obiective din toată țara. Trebuie să recunoaștem că cei mai importanți turiști ai României sunt românii. (…)”, a spus ministrul Mircea Dobre la Târgu-Jiu. Reprezentanții proprietarilor de pensiuni din zona montană Rânca i-au solicitat sprijinul în ceea ce privește dezvoltarea stațiunii. Ministrul Dobre a mai spus că le-a transmis operatorilor din turism prezenţi planurile pe care ministerul de resort le are pentru perioada următoare, respectiv legea turismului, masterplanul de investiţii, precum şi alte aspecte privind organizarea activităţii de turism în România.

Autoritățile care au inițiat această întâlnire au făcut-o din dorința de a evidenția importanța dezvoltării și consolidării rețelei de drumuri județene și comunale ca prim factor de stabilitate pentru fructificarea potențialului județului din punct de vedere turistic.