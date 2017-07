Nu au fost lăsate să intre în sediul Prefecturii pentru că purtau fuste scurte

Mai multe persoane nu au fost lăsate, ieri, să intre în sediul Palatului Administrativ pentru că purtau fuste prea scurte. Regulamentul privind accesul în palatul Administrativ a intrat în vigoare printr-un Ordinul nr. 194 al Prefectului Județului Gorj. O femeie stabilită în Italia a venit pentru aplicarea apostilei pe un document, dar gardianul nu a lăsat-o să intre pe motiv că are fusta prea scurtă. „Nu e decentă fusta? Îmi pare rău, dar eu nu am mai lungă. Cât de lungă trebuie să fie? E biserică aici? Eu așa port fustele și nici nu am altele mai lungi”, au fost primele cuvinte pe care le-a rostit uluită femeia. Aceasta a spus că este o situație pe care nu a mai întâlnit-o și care este ca caraghioasă: „Este o aberație. Eu îl știam pe Ciprian (n.r. – prefectul județului Gorj) și tânăr. Nu se poate. Sunt oameni necăjiți care vin de la țară. Sunt persoane ca mine, care nu au nimic în țară, și vin în țară cu hainele pentru vacanță. Să nu poți intra în Prefectură din acest motiv în condițiile în care județul este într-o stare deplorabilă. Îmi pare rău. Așa ceva nu am întâlnit niciunde. Doar la domul din Milano unde nu te lasă să intri cu pantaloni scurți. Oamenii nu au bani să-și cumpere haine de lungimea pe care o vrea prefectul. Eu nu investesc într-o rochie ca să intru în Prefectură. Este o lungime decentă. Eu nu port haine mai lungi. Soțul meu este medic la Milano. A fost caraghios. Așa ceva nu am întâlnit niciunde în Europa”.

„Stau aici ca prostul. E foarte urât”

Un alt cetățean s-a plâns că așteaptă de două ore la ușa Palatului Administrativ: „Vreau să merg la domnul vicepreședinte să pun o viză și trebuie să stau la ușă. Gardianul mă ține la ușă, că e ordin de la prefect. Păi atunci domnul prefect trebuie să pună la intrare un om care să ne ducă pe fiecare unde avem treabă, nu să stau de două ore și să aștept. Stau aici ca prostul. E foarte urât. Stau 50 de muncitori ca să vină cineva de sus. Ei nu pot, că sunt deranjați. Asta e o prostie. Nu am mai văzut așa ceva în lumea asta. Nu vrea să ne pună și uniformă, ca pe timpul comuniștilor?”.

Cârciumaru: „Acest regulament are foarte multe scăpări”

Senatorul PSD Forin Cârciumaru nu este nici el mulțumit de regulamentul introdus și vrea să discute cu prefectul Ciprian Florescu: „Nu pot să comentez prea multe cu privire la acest regulament până când nu luăm în discuție punct cu punct și să analizăm situația, mai ales cea ulterioară, pentru că sunt câteva scăpări, iar orice regulament se poate modifica în bine. Trebuie să facem o dezbatere și să discutăm cu toate instituțiile care funcționează aici și cu cetățenii. De când funcționează acest regulament au apărut unele probleme. Și la mine au venit oameni nemulțumiți și tocmai de asta vreau să port discuții cu prefectul și președintele Consiliului Județean Gorj și reprezentanții celorlalte instituții ca să găsim o linie de mijloc pentru a ușura accesul cetățenilor în instituție”. Senatorul PSD care a avut o contribuție importantă la numirea pe postul de prefect al lui Ciprian Floresc susține că regulamentul are multe scăpări: „O să intervin pe lângă prefect ca să ușureze accesul cetățenilor. (…) Acest regulament are foarte multe scăpări”.

Cosmin Popescu: „Nu au fost probleme”

Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, spune, în schimb, că nu a fost nicio problemă: „Din punctul meu de vedere, în aceste prime ore de funcționare nu au fost probleme. O să facem orice este posibil ca oamenii să obțină ceea ce au nevoie sau să aibă acces la președinte sau vicepreședinți. Nu știu despre aceste probleme, că nu au fost lăsați oameni să intre. Departamentul de pază aparține Prefecturii”.

Subprefectul Arjoca: „Mini-jup este o fustă decentă”

Subprefectul județului Gorj, care a contrasemnat acest Ordin, spune că cei care asigură serviciul de pază nu au înțeles prea bine regulamentul: „La mine nu au fost semnalate probleme deosebite la cabinetul meu. Dacă așa s-a întâmplat, a fost o neînțelegere și domnul de la pază nu a înțeles. Mă surprinde și o să iau măsuri. (…) Ce înseamnă fustă scurtă? Mini-jup este o fustă decentă”.